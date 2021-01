Con l’arrivo dei mesi più freddi dell’anno, tutte abbiamo bisogno di un morbido cappotto. Corto, lungo o entrambi, super fashion come quelli in saldo di Zara.

Virtuali o nei negozi fisici, i saldi sono uno dei momenti più attesi dell’anno, e Zara con i suoi cappotti è una nostre tappe più che certe di questo inverno 2021. Un’occasione perfetta per rinnovare il proprio guardaroba e aggiornarlo, riscrivendo i must-have della stagione invernale in corso.

Allora ecco due fondamentali da tenere presente per gestire al meglio il vostro budget, che sappiamo non essere infinito: occhio e piccolo riepilogo a quelle che sono state le tendenze dei capispalla dell’autunno/inverno 2020-2021, e soprattutto pensate a cosa vi piace ma soprattutto vi sarà anche indispensabile. A seguire i cappotti che potrete acquistare durante i saldi invernali 2021.

Saldi Zara 2021: i cappotti lunghi da acquistare ad un super prezzo

Quando pensiamo al freddo di gennaio e febbraio, non possiamo non immaginare il cappotto lungo magari peluchoso, caldo, avvolgente ma anche oversize e perché no pronto a resistere alla pioggia.

Fonte foto: https://www.zara.com/it/it/cappotto-oversize-a-quadri-p02106440.html

– Ma anche quello elegante in versione trench, che ci fa sentire un po’ donna in carriera e da Zara possiamo trovarli davvero tutti. A partire da questo modello oversize in lana a quadri, proprio per cavalcare un trend consolidato di questa stagione.

– E come resistere al modello midi in ecopelle, che possiamo adattare anche per le mezze stagioni ma perfetto da indossare anche con cardigan e maglioni grazie al suo taglio largo. Decisamente cheap anche il prezzo.

Fonte foto: https://www.zara.com/it/it/cappotto-in-pelliccia-sintetica-a-doppiopetto-p08490242.html

– E se volete fare un investimento importante, elegante e per sempre, ecco la pelliccia sintetica in cammello: un doppiopetto che vi terrà al caldo in città e nelle vostre prossime avventure all’aria aperta. E per chi cerca un investimento a lungo termine ma in tessuto differente, c’è anche il modello in lana dalle nuance neutre e delicate.

Cappotti corti: i modelli in saldo di Zara

Pratico, alleato delle giornate trascorse di scorsa tra il lavoro, la spesa e l’incontro al volo con un’amica, i cappotti corti ci fanno pensare alle giornate di corsa, pronti per essere indossati al volo.

– Questo inverno 2021 ha visto nuovamente protagonisti i montoni, anche più leggeri e meno imponenti proprio come il modello proposto da Zara, che per la sua leggerezza ricorda quasi una camicia.

Fonte foto: https://www.zara.com/it/it/cappotto-in-montone-sintetico-p00086086.html

– Compagni d’avventura ma anche di pioggia, il cappotto imbottito è un must have invernale da cui non possiamo separarci: morbido ed efficiente, insomma l’anima gemella da sposare nelle giornate uggiose, ad un prezzo davvero piccolo.