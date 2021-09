Blazer, abiti chemisier, camicie e pantaloni chic: il perfetto look da ufficio lo suggerisce Kate Middleton con i suoi outfit impeccabili.

Settembre forse è uno dei cosiddetti mesi spartiacque per il nostro armadio: da un lato ancora capi estivi a cui non vogliamo rinunciare, specie se acquistati nell’ultima trance di saldi, e dall’altra i primi capi a manica lunga per le piogge improvvise e per la sera. Gli stessi capi di cui avremo bisogno per confezionare il nostro daily look da ufficio, e per questa necessità la risposta l’abbiamo rintracciata nel closet di Kate Middleton.

C’è un motivo preciso del perché la Duchessa di Cambridge è anche icona fashion: la sua capacità di scegliere outfit casual, mai troppo sofisticati, di presentarsi più come rappresentante della categoria di chi può fare e dare un contributo che come Duchessa, sono una delle risposte. Kate ricicla e ripropone abiti già indossati, sceglie un abbigliamento alla portata di tutte – spesso anche nel prezzo – e ci propone outfit per ogni occasione.

Look da ufficio 2021: chemisier e blazer, per chi cerca leggerezza e charme

Generalmente quando pensiamo al look da ufficio, l’immagine è quasi sempre quella di un tailleur con gonna o pantalone, camicia, décolleté, e il più delle volte colori basic, un dress code bianco e nero su tutti. Abbandoniamo invece questa immagine stereotipata, prendiamoci il meglio delle nuance autunnali e non sottovalutiamo anche altri capi. Uno di questi, ispirate da Kate, sono gli abiti.

– In particolare, se vogliamo riservare i tubini – occhio ad un modello lilla indossato dalla Duchessa – qualche tempo fa, per eventi di lavoro importanti, l’abito che unisce charme ed eleganza ma senza sentirsi troppo impegnate, è lo chemisier: un modello a pois, come quello di Kate, o anche a tinta unita, abbinato ad un paio di scarpe sporty chic o a delle ballerine, ci assicura praticità e glam.

– Se avete la possibilità di poter scegliere anche un abbigliamento più sportivo, e fare affidamento anche su un paio di jeans, nulla può essere vincente se non il blazer: giacca dal taglio maschile che Kate ha indossato tante volte, in colori e tagli sempre differenti a seconda dell’occasione.

Total look con camicia: dai look più casual a quelli più sofisticati

La camicia è un altro dei capi fortemente amati da Kate: gliel’abbiamo vista indossare su gonne lunghe, così come con pantaloni avvitati a sigaretta, modelli cropped o pantapalazzo. Il suo plus è quello di puntare sempre, per un impeccabile outfit elegante sui décolleté, in occasione di uscite di rappresentanza, ed è da questi suoi total look che possiamo individuare come mixare i capi perfetti da ufficio.

– Perché al posto del blazer non scegliamo un gilet? Spesso sottovalutiamo questo capo e finiamo per relegarlo in fondo all’armadio, indecise su quando indossarlo. L’autunno invece, proprio perché la temperatura ce lo consente è il momento adatto: con una camicia e un pantalone che richiami il gilet, avremo uno stile casual ed elegante davvero impeccabile.

– Avete in mente un office total look classico ma originale? L’armadio di Kate può raccontarci, proponendoci un completo in blu, camicia a quadretti e décolleté in platform, comode e alte quanto basta per dare slancio ed eleganza all’outfit complessivo.