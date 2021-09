Ce ne siamo innamorate perdutamente quest’estate, ed il verde con le variegate sfumature resta i colori dell’autunno 2021 più trendy.

I colori dell’autunno 2021 sono pronti a sancire in maniera sempre più decisa il legame con la natura: i temi caldi che abbiamo visto diventare sempre più impegnati per la moda, come la sostenibilità e il rispetto della natura, trovano piena espressione e continuano ad essere preponderanti anche nella stagione fredda. Come? Non solo pensando a nuovi tessuti green nella manifattura, ma anche nel colore.

Oltre alle nuance calde della terra, quest’anno prepariamoci ad acquistare non solo capi dalle nuance trendy come il giallo e il grigio, ma circondiamoci di verde: giacche, scarpe, maglie, si tingono di mille e più sfumature di verde, per ricordarci il nostro sacro legame con la natura, che proprio in questa stagione si prepara ad una nuova metamorfosi. Così prima che il verde lasci il posto all’arancio e al giallo delle foglie d’ottobre, fermiamo ancora un po’ di verde estivo in questo Settembre.

Il verde è il colore dell’autunno 2021: i capi da acquistare, dai top ai pantaloni

Verde pistacchio, bosco, militare, bottiglia, smeraldo, salvia, e ci aggiungiamo anche menta per rubare il look inspo di Kristen Stewart a Venezia, magari anche da mixare tra loro per un mix and match colorato magari per rientrare con un relax, take it easy, perché il verde oltre ad essere il colore della speranza è anche una nuance che stimola calma e serenità.

10 ricette DETOX per rimetterti in forma Scarica il ricettario Gratis!

Magari la vostra testa è ancora persa in quei paesaggi lacustri e verdi tra le montagne, e allora perché un po’ di quella meraviglia non portarla nel nostro guardaroba, per sancire ancora di più il nostro legame indissolubile con la terra e con la necessità di viaggiare. In questo momento di ripresa abbiamo bisogno di radici forti e luminosità, ed il verde brillante come lo suggerisce Pinko, smeraldo degli alberi al sole, possono trasformarsi in un abito lucido da indossare per la prossima serata elegante o per la prossima cerimonia.

Autunno in green: come abbinare il verde, dal color block al total look

Il color block è la tendenza che ancora tendenza imperante, e possiamo farla nostra giocando con un abbinamento bianco e verde come quello proposto da Zara, che riporta in auge strisce e righe, per un green look soft composto da sfumature di verde menta e caraibi. Match perfetto per chi ha nostalgia dell’estate ma entra nel candore della stagione più fresca a piccoli passi.

– Ma non sottovalutate il total look, altra tendenza indiscussa di questa prossima stagione. Il nostro consiglio è di giocare a mescolare i verdi tra loro, creando contrasti di sfumature scure e chiare, oppure semplicemente scegliendo la stessa sfumatura di verde. In alternativa se volte qualcosa di più eccentrico ed osare, sappiate che secondo Prada, il viola è il colore che per questa stagione vedremo sempre di più accanto al verde.