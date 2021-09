Un passo nella sostenibilità, amate dalle Royal lady, le sneakers Veja potrebbero essere le scarpe più trendy della nostra scarpiera.

Lontane fisicamente ma talvolta vicine nei gusti, perché se le sneakers Veja hanno iniziato a far parlare di loro approdando anche su Zalando, ancora una volta Kate Middleton – ormai influencer e icona fashion che fa registrare non poche volte sold out – e Meghan Markle, hanno dato alla causa un contributo non indifferente. Alla moda certo, ma anche alla sostenibilità, tema a cui entrambe sono da sempre legate.

Le duchesse infatti sono riuscite a mettere in luce la potenza di questo marchio di scarpe francesi: una sneaker semplice, casual, da daily look realizzata però nel rispetto dell’ambiente è la perfetta alternativa a marchi concorrenti che ancora faticano a fare questo step nella sostenibilità. Una scelta fashion anche dal prezzo ragionevole.

Meghan Markle: le sue sneakers Veja conquistano anche Kate Middleton

La prima ad indossare queste sneaker vegane e realizzate con materiale riciclato è stata proprio Megan Markle qualche anno fa: bianche, con la V in nero, il suo modello era V-10, l’accompagnarono in Australia, suggerendo comodità e praticità ma con l’estetica tipica di un modello sporty chic.

E chic quelle indossate da Kate Middleton lo sono ancora di più: sono le Esplar, modello con logo a V satinato, scelte per richiamare anche la sua giacca rosa Chloé, indossati per una visita al Museo di storia naturale a Londra. La vocazione di queste scarpe, come ci mostra Kate e come si evince dal profilo Instagram del brand è quella di essere abbinate ai jeans, ma la loro versatilità si presta a scommettere su diversi casual look.

Ma perché queste scarpe hanno conquistato Kate e Meghan? Perché acquistare le Veja significa far parte di un grande progetto. In particolare il modello indossato da Kate richiama il nome di una ong brasiliana, che sostiene l’agricoltura biologica e le piccole aziende a conduzione amazzonica del territorio.

Quanto costano le sneakers vegane Veja e dove acquistarle

Le sneaker Veja sono inoltre presenti anche in modelli vegani, e sono realizzate con materie prime naturali o riciclate dal cotone organico e dalle bottiglie di plastica trasformate seguendo un processo di conciatura che rispetta l’ambiente. E il loro prezzo non è superiore ad alcuni modelli di sneaker sportive di marchi ben noti.

Il modello indossato da Kate ad esempio costa 99 euro, mentre i modelli vegani partono dai 145 euro e possono arrivare in base alla colorazione fino ai 250 euro. La collezione donna, acquistabile online, presenta modelli con lacci ma anche a strappo, una vera e propria novità che non si trova in giro facilmente.

Sceglierle quindi è molto di più che cavalcare un royal trend, ma è scegliere un paio di sneakers sostenibili, versatili e comodo che ci accompagneranno ovunque in autunno: pratiche sia per andare un ufficio, per una passeggiata o un aperitivo al volo, e per qualche escursione autunnale nella natura.

