La nuova collezione Kipling x Coca- Cola trasforma la plastica delle bottiglie in un materiale per produrre borse, che diventano così sostenibili.

Da questo momento in poi ogni volta che guarderete una bottiglia di plastica Coca-Cola, penserete immediatamente ad una borsa Kipling: sì perché il marchio danese ha pensato ad una collezione speciale, cavalcando anche il trend ma anche necessità della moda di farsi sostenibile. Così la plastica delle bottiglie di Coca Cola si trasforma in materiale ad hoc per realizzare borse ed accessori, che promettono di essere fashion e colorate. In rosso e bianco, soprattutto.

Kipling x Coca-Cola: come nasce la collaborazione

Coca-Cola è considerata uno dei più grandi inquinatori di plastica del mondo, e così l’esigenza di dare alla plastica delle bottiglie una seconda vita ha incontrato la necessità di Kipling di fare la propria parte nel processo di pensare una moda sostenibile.

Nasce così una collezione di borse da portare in spalla, pratiche e comode nel fedele stile che ben conosciamo di Kipling, ma anche zainetti e borsoni in rosso e bianco, ma anche blu. Sulle borse in riflesso è presente anche la scritta inconfondibile Coca-Cola. Al posto delle cerniere per rendere la collezione ancora più particolare, le linguette delle lattine.

I modelli sono realizzati con tessuti ripstop: si tratta di un nylon molto resistente, generato dal recupero di bottiglie in Pet riciclate. Ancora una volta quindi la sostenibilità si rivela anche sinonimo di qualità.

Secondo l’Ansa questo progetto ha permesso di salvare 272.129 bottiglie: un ottimo risultato, che annovera questa collezione tra le più innovative insieme a quella dello scorso anno realizzata da Mc Donald’s, che ha realizzato una linea di costumi da bagno con la plastica delle cannucce.

Quando sarà acquistabile la collezione

La collezione attualmente non è ancora acquistabile sul sito. Dal canale Instagram Kipling infatti è attivo un countdown per il lancio ufficiale sulle piattaforme digitali, che avverrà il 21 Gennaio 2021.

Tuttavia in rete e sullo stesso Instagram inserendo gli hashtag tematici è possibile vedere alcuni articoli della collezione, iniziare a guardare le varie tipologie e pensare di farsi un regalo. Una borsa, che torna sempre utile, e soprattutto sostenibile: un dato che la rende già fashion e regina di tendenza.