Dopo tanta attesa The Undoing con Nicole Kidman e Hugh Grant è su Sky Atlantic: gli abiti dell’attrice fanno tendenza.

Una serie che ha generato un hype incredibile – come ogni volta che c’è lo zampino di HBO – e che insieme alle ultime più chiacchierate come La regina di scacchi e Bridgerton, lancia anche fashion trend. The Undoing e gli abiti di Nicole Kidman si trasformano così nel nostro corrente catalogo moda dell’inverno 2021.

Dietro il successo della serie infatti è stato universalmente riconosciuto che anche gli abiti dal gusto radical chic sono riusciti a fare breccia nel cuore del pubblico, che si lascia ispirare e li cerca per il proprio guardaroba.

The Undoing: la serie con Nicole Kidman lancia fashion trends

La serie scritta da David E. vede protagonista Nicole Kidman nei panni di una psicologa dell’alta società di New York, che ogni mattina si muove dal suo condominio verso Central Park per raggiungere il suo studio.

Il suo appeal è quello di una donna chic, raffinata, ma con quel giusto tocco spettinato che suggerisce gli irrisolti del personaggio. Capelli lunghi, ricci e voluminosi quelli di Nicole, che si mimetizzano o contrastano con cappotti lunghi stretti in vita: sono loro i protagonisti indiscussi del suo look e che si rivelano essere il must have di questo personaggio.

Dai tessuti più doppi in pied e poule a quelli più leggeri decorati di fiori, passando per quelli in velluto. Prendiamo appunti per il prossimo capospalla ideale da acquistare per rinvigorire il nostro guardaroba.

I look di Nicole Kidman in The Undoing

Il cappotto quindi è la costante dei look di Grace Fraser ogni volta che esce di casa. Si tratta infatti di un elemento su cui Signe Sejlund, costumista della serie, ha costruito il tratto caratteristico del personaggio, dandole un allure un po’ bohemien.

Ma non ci sono solo i cappotti. Occhio anche alle camicette semitraspaenti e leggere, e alle mantelle dal tessuto pregiato e finemente decorato. Per non parlare dell’abito plissettato e cangiante: un capolavoro di bellezza, che Nicole indossa con una classe inarrivabile.