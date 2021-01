Sempre in forma e pronta a lanciarsi in nuovi progetti, Jennifer Lopez lancia la JLo Beauty, una linea di creme per il viso lenitiva ed idratante.

Qualche giorno fa è apparsa più in forma che mai in bikini, e noi pronte ad ammirarla, ma il suo segreto di bellezza Jennifer Lopez ha deciso di racchiuderlo in una linea di creme per il viso. Si chiama JLo Beauty, trattamento di bellezza che già dal packaging luminoso promette bene.Tanti i progetti a cui partecipa e altrettanti quelli che mette in piedi, ma questa linea sembra essere per lei uno dei più importanti degli ultimi anni, consapevole di quanto prendersi cura della propria pelle sia fondamentale.

JLo Beauty: la crema viso che rende la pelle idratata e luminosa

Due sono gli obiettivi fondamentali della linea viso pensata da Jennifer Lopez: preservare una pelle idratata per tutto il giorno e renderla luminosa, insomma i due motivi principali per i quali crediamo e confidiamo nelle creme viso che scegliamo.

A spiegarci come utilizzare i prodotti, svelandoci la sua beauty routine è stata proprio Jennifer con un video dedicato sull’account instagram ufficiale, che ha scaldato animi e aguzzato curiosità da Novembre, anche se JLo aveva già anticipato ad Agosto la nascita di questo importante progetto beauty.

Una linea che nasce per la voglia della cantante di condividere il segreto di una pelle sempre radiosa, giovane e idratata con tutte le donne: “Voglio che le persone sappiano che si tratta di qualcosa di molti importante per me, qualcosa di personale. Voglio condividere quello che ho imparato con le persone di tutto il mondo. Vuoi sapere come ho ottenuto la mia pelle, come appaio in questo modo? Ecco come. È così che vivo la mia vita ed è piuttosto semplice”, ha spiegato Jennifer Lopez al lancio dei prodotti.

I prodotti della linea e dove acquistarli

Un detergente in crema gel, siero, maschera, una crema viso miracolosa e una idrante SPF, una per gli occhi, un complexion booster e un integratore alimentare. Insomma ci pensa JLo a darci l’elisir della pelle perfetta, arricchito dal prodotti più desiderato, la JLo Beauty Olive Complex, una miscela composta da olio di squalano, olio fermentato, olio extra vergine ed estratto di foglie, che lascia una pelle da star glow.

Il prezzo si aggira tra i 18 e 118 dollari, tra 14 euro e i 97 euro, a seconda del prodotto della linea, ed è disponibile su Sephora.com e Amazon. Non si sa ancora attualmente quando arriverà anche in Italia sul sito online di Sephora e nei negozi di cosmetica.