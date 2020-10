Con le variabili temperature dell’autunno non è facile scegliere cosa mettere. Non è ancora tempo di cappotti e piumini, ma del blazer in ecopelle certamente si.

In genere l’Autunno è la stagione perfetta per indossare la giacca di pelle, un outfit particolarmente versatile e che ci assicura due costanti di cui abbiamo sempre bisogno in questo periodo: difenderci dal freschetto improvviso ed essere sempre al top con un blazer in ecopelle! Il blazer in pelle riesce per il suo taglio versatile, corto, lungo ed oversize all’occorrenza, a diventare il nostro preferito ancor più della giacca di pelle: ecco perché è il trendy must have del momento!

Blazer in ecopelle: Zara, Stradivarius e i trend dalla MFW 2020

Il blazer in ecopelle diventa così un’alternativa alla giacca di pelle, che tendenzialmente avvitata può impedirci di optare ad esempio per un look più oversize.

La comodità quindi non è solo nella vestibilità ma nella possibilità di poter uscire anche senza una giacca ulteriore. E per i colori, lasciatevi conquistare anche dalle nuance più particolari.

– Di ispirazione dalla Milano Fashion Week il blazer trendy del momento si colora anche in maniera inaspettata in versione ciclamino: perfetto da indossare con il bianco e con colori rosati complementari.

– Il color cammello torna prepotente tra le nuance di stagione, e per la sua versatilità nel guardaroba lo possiamo trattare al pari di un color basic. Si sposa molto bene con il nero, il bianco, e il marrone. Il modello di Zara sposa un taglio classico, avvitato quanto basta e di media lunghezza.

– Un blazer che sposa il design di una camicia è l’idea di Stradivarius, che lo rivisita in una chiave più sportiva e pratica, non solo oversize ma anche più lungo. L’effetto lucido fa tanto anni ’80 e gli dona un tocco vintage, come rubato dall’armadio delle nostre mamme.

Come abbinare il blazer in ecopelle

Da portare abbottonato per incontri più formali magari, sbottonato per look decisamente più street, il blazer in ecopelle si può indossare perfettamente con gonne sia mini che lunghe, nonché con pantaloni. Possiamo anche con un blazer nero provare a creare un look stile tailleur.

Look invece più sexy e glamour, se abbinate il blazer ad un dress midi o mini: perfetto per una serata tra amici, ma anche per una cerimonia abbinando una décolléte elegante dal tacco medio.