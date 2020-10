Delicati, rifiniti e morbidi. Sono gli abiti a maglia, dai più semplici a quelli rifiniti e fatti a mano, sono i long e midi dress che indosseremo di più in quest’Autunno.

Hai voglia di un outfit che possa renderti chic e pronta in poco tempo? Gli abiti a maglia allora sono la risposta che cerchi! Lunghi, midi, avvolgenti e delicati sono i dress su cui si punta di più soprattutto nella stagione autunnale. Sono perfetti infatti per mixare la nostra voglia di puntare su un outfit che metta in risalto la nostra silhouette, ma allo stesso ci dia quel giusto comfort termico e di vestibilità che ricerchiamo da un abito che ci faccia sentire a nostro agio.

Knit wear: quando nasce la tendenza

Il knit wear inizialmente era un outfit firmato dagli stilisti di alta moda, e in fin dei conti la sua nascita come trend non è poi molto lontana. Nel 2018 infatti a far innamorare le fashion addicted fu il Baya di Jacquemus, seguito poi anche da Bottega Veneta.

In poco tempo così l’abito a maglia diventa must have, perfetto per l’Autunno, in versione lunga super glamour o corta e sbarazzina, ma dall’effetto cocoon.

Abiti a maglia: i modelli dell’Autunno 2020

I colori sono generalmente basic, difficilmente troveremo abiti a maglia dalle nuance sgargianti. Beige, bordò, cammello, nero, marrone, colori neutri tendenzialmente scuri e dall’effetto quasi riposante, perché anche l’abito a maglia, esattamente come il maglione desidera abbracciare delicatamente il nostro corpo.

Fonte foto: https://shop.mango.com/it/donna/abiti-midi/abito-maglia-sottile_77055925.html

– Per chi vuole portarsi ancora addosso l’illusione dell’estate, perché non scegliere un modello che lascia scoperte le braccia. Per una serata, potete scegliere un cardigan o un blazer per un look più glamour, per un look casual, un lupetto o una maglia a manica lunga basterà per tenervi al caldo.

– Raffinati e sofisticati, gli knit dress sono un outfit must have della collezione H&M da sempre, che predilige design sobrio ed essenziali da poter valorizzare con accessori e scarpe a contrasto nel colore e nel mood.

– Le più sensibili al freddo ameranno la proposta di Zara: uno knit dress dal taglio dritto ed essenziale, con collo alto. Con un cardigan potremmo pensare di riservarlo anche per gli inizi meno rigidi dell’inverno. Perfetto con un paio di stivali o sneakers.

Fonte foto: https://www.zara.com/it/it/vestito-lungo-in-maglia-p01509121.html

– Originale il modello di Bershka in rosa chiaro, che lo rivisita in chiave cardigan, con bottoncini sul davanti e spacco. Elegante con un paio di décolléte con plateau, decisamente casual con un paio di Converse.

Fonte foto: https://www.bershka.com/it/vestito-midi-con-bottoni-c0p102550552.html

Fonte foto di copertina:

https://www.pexels.com/it-it/foto/abito-collana-donna-femmina-1374128/