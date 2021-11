Black Friday 2021 Amazon, le migliori offerte degli Early Days: i deal in anteprima e in anticipo del noto e-commerce.

Novembre è il mese più atteso dell’anno per gli amanti dello shopping: il mese del Black Friday. Il venerdì degli sconti imperdibili che, da qualche anno a questa parte, ha visto allungarsi con durate di giorni e giorni. Da Amazon ai principali negozi fisici e online: tutti stanno già per partire con tantissimi sconti in anteprima. Gli amanti del mondo tech non possono ad esempio perdere l’Everyday Black Friday di Euronics, che mette in super offerta ogni giorno un prodotto. Dal 10 novembre tante offerte anche sul sito di MediaWorld, mentre Unieuro anticipa il Black Friday con le offerte Manà Manà. Ma ovviamente in questo periodo dell’anno è da tenere d’occhio Amazon, che fa partire le sue anteprime con gli Early Days. Ecco le offerte che non puoi non prendere in considerazione!

Black Friday 2021 in anticipo: le offerte imperdibili

Il Black Friday vero e proprio quest’anno è fissato per il 26 novembre. Ma non bisogna aspettare fino a quella data per accaparrarsi le migliori offerte. Tutti stanno infatti già lanciando super sconti in grande anticipo e anteprima, a partire da Amazon, che parte con tantissimi deal imperdibili, e non solo in ambito tecnologico. Per conoscerli tutti, visita il sito ufficiale.

In particolare sono molti i vantaggi per i clienti Prime, che hanno la possibilità non solo di avere la spedizione veloce, ma anche di accedere prima alle offerte migliori dell’e-commerce. Se ancora non hai sottoscritto l’abbonamento, puoi provvedere utilizzando il periodo di prova gratuita di trenta giorni, per poi pagare il prezzo di 3,99 euro al mese o di 36 euro l’anno.

Per quanto riguarda il mondo dell’hi-tech, una delle offerte migliori in anteprima riguarda uno smartphone di ultima generazione, il Real Me GT Master Edition, con a bordo Snapdragon 778G 5G e caratteristiche che lo rendono tra i migliori dispositivi per rapporto qualità-prezzo in questo periodo. Su Amazon è in offerta nella versione 8+256 Giga, quella premium, al prezzo incredibile 315 euro (rispetto ai 328 della versione base).

Se cerchi un buon notebook, invece, segnaliamo l’offerta sul Huawei Matebook X Pro 2021, un computer con display 3K FullView per una visione delle immagini con pochi eguali tra apparecchi di questo genere. Su Amazon lo trovi a 1400 euro, con uno sconto di ben 500 euro.

Ami fare sport all’aria aperta o hai comunque bisogno di uno smartwatch in grado di accompagnarti nelle attività più importanti della tua quotidianità, ad esempio nel tenere sotto controllo WhatsApp? La scelta migliore potrebbe essere lo Xiami Mi Watch Lite, un dispositivo con un’autonomia straordinaria capace di arrivare fino a nove giorni. Il suo prezzo? 60 euro.

Black Friday 2021: le migliori offerte in anteprima per la casa

Ma il Black Friday non serve solo a rinnovare i propri apparecchi multimediali. Sono tante infatti le offerte imperdibili anche per la cura della casa e della cucina. Se hai bisogno di un nuovo forno, puoi ad esempio optare per il nuovissimo microonde Samsung MS23K3513AK, un apparecchio straordinario in offerta a soli 80 euro, con un risparmio di oltre 30 euro.

In tempo di sconti, poi, non si può anche non approfittare delle offerte su lavatrici e lavasciuga. Segnaliamo in particolare il modello LG F4DT408AIDD, lavasciuga a carica frontale con intelligenza artificiale e funzione vapore, disponibile con uno sconto di ben 150 euro.

E a proposito di vapore, anche il famoso Vaporetto Polti nella sua versione smart è disponibile in super offerta su Amazon. Un apparecchio straordinario con autonomia illimitata, in grado di uccidere ed eliminare il 99,99% di virus, germi e batteri, completato da 14 accessori utili per ogni superficie della casa. Il prezzo? 140 euro, con quasi 90 euro di sconto.

Sempre Polti propone anche una straordinaria scopa elettrica senza fili, la SR90B Slim, ricaricabile, cono doppia funzione, tecnologia ciclonica e autonomia finoa 40 minuti, disponibile con uno sconto di 100 euro, a meno di 80 euro.

Se preferisci invece un robot aspirapolvere, per poter pianificare le tue pulizie senza alcuno sforzo e anche a distanza, puoi optare per Ariete 2718 XClean, disponibile in super offerta in anticipo con uno sconto di 30 euro. Un’offerta da non perdere!