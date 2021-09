Come installare WhatsApp su smartwatch: il metodo più corretto per installare l’app sul proprio dispositivo.

Utilizzare uno smartwatch può essere molto comodo, specialmente se si riescono a utilizzare tutte le funzionalità di questi dispositivi tecnologici. Ad esempio, installandovi sopra le app più comuni e utilizzate ogni giorno, come WhatsApp. Esiste WhatsApp per smartwatch? Sì e no. Una versione ufficiale progettata appositamente per questo tipo di dispositivi in effetti non è mai stata creata finora, ma esistono dei modi per riuscire a utilizzarla comunque. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere.

WhatsApp per smartwatch:

Per prima cosa, se vuoi sapere come installare WhatsApp su smartwatch dotato di Wear OS (utilizzata da Huawei), devi abilitare la ricezione delle notifiche dell’app di messaggistica, che in questo modo appariranno sul display e potremo leggerle direttamente dall’orologio. Stessa cosa per i dispositivi Tizen (quelli di Samsung).

10 ricette DETOX per rimetterti in forma Scarica il ricettario Gratis!

Smartwatch

Su smartwatch Willful o su alcuni smartwatch cinesi Android invece, è possibile scaricare l’app dal PlayStore. Tuttavia, non essendo un’app pensata per questi dispositivi, potrebbe funzionare con alcune anomalie. Infine, su Apple è possibile utilizzare applicazioni terze che simulano il comportamento di WhatsApp Web, e dunque sono leggermente più competitive.

Android Wear WhatsApp: come installare l’app

Vediamo come installare l’app su dispositivi Wear OS (ma anche su altri dispositivi Android simili). Per prima cosa bisogna abbinare il proprio telefono all’orologio. Dopo averlo collegato e dato il nostro consenso, i messaggi e le notifiche dovrebbero arriavre automaticamente sul nostro smartwatch in contemporanea a quanto accade sul telefono. In alternativa, su smartwatch le notifice di WhatsApp possono essere attivate tramite le impostazioni. Qualcosa di simile è possibile anche per gli smartband, i braccialetti intelligenti.

Ma è possibile rispondere alle notifiche direttamente tramite smartwatch? In alcuni casi sì, anche tramite dettatura vocale. Basta cliccare sull’icona del microfono. Per poter rispondere in maniera scritta invece molti potrebbero avere delle difficoltà, non avendo una tastiera abbastanza grande date le dimensioni dello schermo.

Se utilizziamo un Apple Watch, dobbiamo anche in questo caso controllare che sia stato effettuato correttamente l’abbinamento tra orologio e telefono. Dopodiché, accertiamoci che la duplicazione delle notifiche si aattiva. Basta andare su Notifiche, accedere a Duplica avvisi di iPhone e sposatare la levetta su On. Anche in questo caso potremo rispondere subito dall’orologio, utilizzando tra l’altro anche le risposte predefinite già preimpostate. In alternativa, potremo utilizzare un’app terza come WhatChat 2, in grado di creare un client WhatsApp Web sul nostro smartwatch.