Dopo la Markle anche la Regina Margherita di Danimarca ha stretto un accordo con Netflix: le è stata affidata la scenografia di un nuovo film.

La Regina Margherita II di Danimarca da sempre è una grande appassionata di arte e di cinema e a quanto pare, nonostante la sua veneranda età (di ben 81 anni), si sarebbe messa a disposizione di Netflix per curare la scenografia di un nuovo film tratto da un romanzo fantasy della scrittrice Karen Blixen (autrice de La mia Africa).

“Le storie di Karen Blixen mi hanno sempre affascinato, con i loro racconti estetici, la loro immaginazione e i loro mondi, per me, che creano immagini“, ha dichiarato al magazine Point De Vue la sovrana, dicendosi lusingata e felice di poter prendere parte al nuovo progetto di Netflix.

La Regina Margherita: la collaborazione con Netflix

La Regina Margherita II di Danimarca, ascesa al trono nel 1972, può vantare una lunga e importante carriera artistica: In passato ha disegnato le illustrazioni per le edizioni danesi de Il Signore degli Anelli e ha preso attivamente parte ad alcune mostre in gallerie tra cui l’Arken Museum of Modern Art di Ishoj. A sorpresa la sovrana, classe 1940, avrebbe accettato di collaborare con Netflix per la realizzazione delle scenografie di un film fantasy tratto da una delle opere della famosa autrice Karen Blixen.

La notizia è stata diffusa dal magazine Point De Vue, che ha condiviso alcune foto dove si vede la sovrana già a lavoro per la scenografia targata Netflix.

La vita privata

Margherita II è una sovrana molto amata in Danimarca ed è la cugina di un’altra Regina molto nota, ossia Elisabetta II d’Inghilterra. Sposata con il conte Henri de Laborde de Monpezat (scomparso nel 2018) ha avuto due figli, i principi Federico e Gioacchino di Danimarca.