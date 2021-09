Audacia e irriverenza si uniscono in Karismatisk, la collezione di Ikea realizzata in collaborazione con l’iconica stilista Zandra Rhodes.

Capelli rosa shocking e ombretto turchese, Zandra Rhodes è immediatamente riconoscibile così come la collezione da lei realizzata in collaborazione con Ikea, Karismatisk, dove audacia ed espressività si fondono per una collezione ad edizione limitata che si preannuncia già un grande successo. La collezione sarà acquistabile dal 3 settembre 2021 ed è stata presentata da un teaser di lancio sui canali ufficiali della famosa multinazionale svedese.

Karismatisk: la collezione Ikea in collaborazione con Zandra Rhodes

“Colori brillanti, forme inequivocabili”: così Ikea ha presentato per la prima volta Karismatisk, la collezione in edizione limitata realizzata in collaborazione alla stilista britannica Zandra Rhodes, famosa per aver vestito alcune delle celebrità più famose del mondo.

Nella collezione di mobili e accessori per la casa saranno presenti alcuni dei prodotti tipici di Ikea (come cuscini, tessuti e vasi) rivisitati dalla famosa designer, per un impatto visivo immediatamente riconoscibile. Tra le caratteristiche più spiccate di Karismatisk vi sono sicuramente i colori accesi e le forme ondulate (quasi floreali) che sono diventate un marchio di fabbrica di Zandra Rhodes.

Chi è Zandra Rhodes

Classe 1940, Zandra Rhodes è una stilista britannica entrata nel firmamento dell’alta moda verso la fine degli anni ’60. Nel corso della carriera ha vestito celebrità del calibro di Freddie Mercury, Kylie Minogue e Lady Diana. Nel 2003 ha fondato il Fashion and Textile Museum di Londra e insieme a Vivienne Westwood è considerata la capostipite della moda punk. Nel 1977 – al lancio della sua prima irriverente collezione – venne giudicata troppo “all’avanguardia” dai produttori industriali dell’alta moda. In seguito ha collaborato con volti noti dell’alta moda, tra i quali Valentino.