La pratica del cuckolding ha cominciato a diffondersi parecchio, un modo per riaccendere la passione in una coppia: ecco in cosa consiste.

In un mondo pieno di infinite sfaccettature quale il sesso, ha preso particolarmente piede negli ultimi anni il cosiddetto cuckolding. Fonte di piacere per molti, ha spinto diversi sessuologi ed esperti del settore a interrogarsi su cosa lo renda tanto irresistibile. Non si tratta di un semplice tradimento bensì di un’esperienza che scatena le proprie fantasie erotiche e che aumenta il desiderio all’interno della coppia. Non per niente, sui siti riservati a un pubblico esclusivamente adulto, si è perso il conto di quanti filmati esistano a tema, ragion per cui una semplice fantasia si è trasformata in una pratica diffusissima. Ecco qual è il significato esatto della parola e perché l’attività riscuote ampio interesse.

Origine: da “cucault”, un termine usato nel francese medievale per indicare il cuculo.

da “cucault”, un termine usato nel francese medievale per indicare il cuculo. Dove viene usato: per indicare la pratica di vedere la partner intenta a fare sesso con un altro, provando eccitazione.

per indicare la pratica di vedere la partner intenta a fare sesso con un altro, provando eccitazione. Lingua: inglese.

inglese. Diffusione: nell’erotismo.

Il significato di cuckolding

Il termine deriva da “cucualt”, un vocabolo impiegato nel francese medievale per indicare il cuculo. Difatti, la femmina di cuculo si dice abbia diversi partner nel corso della vita e depone le uova nei nidi altrui. Dal lato strettamente scientifico, la pratica appartiene al ramo della parafilia, che può avere forma sia privata sia pubblica e spesso viene integrata pure con alcune condotte prese in prestito dal bondage.

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

Massaggi erotici

Nell’incontro si possono distinguere tre parti differenti: da un lato c’è il cuckold, vale a dire l’uomo “guardone”, la parte “umiliata” in quanto è costretta a guardare l’atto e, in taluni casi, è obbligata a mantenere pure la castità, dall’altro c’è la sweet, ossia la partner che sceglie il bull, l’altro uomo che fa sesso con lei, entrambe figure dominanti sia fisicamente sia mentalmente. Diverse coppie se ne avvalgono per riaccendere la passione, non trattandosi di un comune tradimento, poiché la donna conferma la sua priorità durante e dopo l’atto al proprio uomo.

Esempi d’uso

Ecco qualche esempio d’uso in casi pratici:

“Cuckolding: quando lui ti chiede di tradirlo”.

“Lei, lui e l’altro: la potente fantasia del cuckolding”.