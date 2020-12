Benedetta Rossi ha annunciato ai fan di volersi prendere una pausa dai social per godersi il meritato riposo dopo un anno impegnativo.

Benedetta Rossi ha annunciato con un lungo post di volersi prendere una pausa dai social. La famosa blogger di cucina ha affermato di avere necessità di godersi un po’ di tempo libero insieme al marito Marco, diventato in questi anni anche suo collega di lavoro:

“Ho bisogno di spegnere il telefono e il computer per qualche giorno e dedicarmi a me stessa, per tornare a fare tutte quelle cose che facevo prima che questa bellissima avventura iniziasse, ma soprattutto ho bisogno di stare un pò da sola con Marco”, ha scritto Benedetta Rossi scusandosi con i fan per la sua assenza dei prossimi giorni.

Benedetta Rossi: la pausa dai social

A pochi giorni dalle feste di Natale Benedetta Rossi ha annunciato ai suoi fan di volersi prendere una pausa dai social, per tornare ad essere più carica con il nuovo anno. Il 2020 è stato un anno impegnativo per la blogger, che nonostante tutto non ha mai smesso di coinvolgere i fan sulla sua vita privata e professionale:

“So già che capirete questo mio bisogno di silenzio e di normalità, ma voglio comunque chiedervi scusa per questa assenza che, vi prometto, sarà breve”, ha scritto nel suo ultimo post via social.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/fattoincasadabenedetta/?hl=it

In tanti tra i fan della conduttrice le hanno mostrato il loro sostegno difronte a questa decisione, facendo gli auguri a lei e il marito per questo periodo di meritato riposo lontano dai social.

L’agriturismo e il successo social

La blogger e suo marito sono i titolari dell’agriturismo La Vergara in provincia di Fermo (nelle Marche). Le passioni di Benedetta Rossi per la cucina e la natura l’hanno portata ad affermarsi come una delle food blogger più seguite d’Italia, e suo marito Marco Gentili non ha mai smesso di starle accanto durante questa straordinaria avventura.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/fattoincasadabenedetta/?hl=it