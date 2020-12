Dopo aver annunciato la separazione, Kevin Prince Boateng ha scritto un messaggio bellissimo dedicato a Melissa Satta.

Boateng e Melissa Satta hanno annunciato la separazione. A distanza di qualche ora, il calciatore ha scritto un messaggio bellissimo all’ex velina di Striscia la Notizia. I due sono rimasti in ottimi rapporti e hanno dimostrato di aver fatto il possibile per cercare di recuperare il loro matrimonio. Purtroppo, però, qualcosa è andato storto.

Ad unire per sempre Kevin Prince e l’ex moglie è il piccolo Maddox, il bimbo che hanno desiderato più di ogni altra cosa. A dimostrazione del bene e del rispetto che gli ex coniugi provano l’uno nei confronti dell’altro, il calciatore ha scritto una dedica molto profonda a Melissa.

Boateng: il messaggio per Melissa Satta

La Satta e Boateng hanno cercato di tenere la loro vita privata lontano dal gossip, ma non sempre ci sono riusciti. Fin dalla prima crisi, avvenuta nel 2019, hanno provato ad essere discreti, ma per comunicare la rottura hanno preferito utilizzare un post social congiunto. A distanza di poche ore da quel momento, Kevin Prince ha condiviso una Instagram Stories commovente dedicata proprio all’ex moglie.

“Grazie per la magnifica moglie che sei stata e per la splendida mamma che sei e che sarai!”, ha scritto il calciatore. Bellissime parole, che dimostrano quanto l’uomo sia ancora legato alla donna che è stata al suo fianco per ben 9 anni. Purtroppo, non tutte le storie d’amore hanno un lieto fine e la loro è una di queste.

Kevin e Melissa: l’annuncio della separazione

La separazione tra Kevin e Melissa non è arrivata come un fulmine a ciel sereno, questo è bene sottolinearlo. Lo scorso anno avevano vissuto una profonda crisi, che aveva portato l’ex velina a togliersi perfino la fede nuziale. Poi, complice l’amore che entrambi nutrono per il piccolo Maddox, hanno deciso di dare una seconda possibilità alla loro relazione.

Negli ultimi mesi tutto sembrava filare liscio, poi, da qualche settimana a questa parte, la Satta e Boateng hanno iniziato a non apparire più in coppia. I fan, pertanto, immaginavano già questo triste epilogo. Non a caso, è arrivato l’annuncio della separazione:

“Dopo un periodo di separazione, abbiamo deciso di interrompere definitivamente la nostra relazione, nel pieno rispetto delle reciproche posizioni ed in totale serenità, fermo restando che rimarremo l’uno per l’altro un importante punto di riferimento per la crescita di nostro figlio Maddox”.

Il piccolo ometto di casa Satta-Boateng non vedrà più i genitori insieme, ma crescerà comunque in un clima sereno e rispettoso: questo è quello che conta.