Kate Middleton e il Principe William hanno incontrato insieme ai tre figli la famiglia del principe Edoardo, violando così le regole previste nel Regno Unito per far fronte all’emergenza Coronavirus.

Mentre il Regno Unito trema difronte alle ultime notizie riguardanti la nuova variante del Coronavirus, una nuova bufera ha travolto la famiglia reale: i duchi di Cambridge, William e Kate Middleton, si sarebbero incontrati con lo zio del Principe, Edoardo, e il resto della sua famiglia. In tutto i due nuclei familiari sarebbero stati composti da 9 persone, e pertanto non avrebbero rispettato la regola delle sole “6 persone” imposta dal Governo per far fronte all’emergenza.

William e Kate infrangono le regole anti-Covid?

A quanto riporta il Daily Mail, nei giorni scorsi il Principe William e sua moglie Kate Middleton (insieme ai tre figli George, Charlotte e Louis) avrebbero incontrato nella tenuta di Sandringham il Principe Edoardo (zio del primogenito di Carlo) e sua moglie Sophie e i loro figli Louise e James.

Kate Middleton Principe Wiliam

La questione ha sollevato una bufera perché così facendo i due Principi e le loro famiglie avrebbero infranto il protocollo previsto per l’emergenza Coronavirus. Il Governo britannico ha infatti richiesto ai cittadini di non superare mai il numero di 6 persone durante gli incontri (all’esterno) con amici e familiari. Le due famiglie sarebbero state fotografate dal Daily Mail mentre erano intente a visitare Luminate, un’attrazione collocata presso la residenza della regina a Norfolk e raggiungibile dopo una suggestiva passeggiata nel bosco. In tutto i reali sarebbero stati in 9, e non 6 come previsto dalla legge.

La Regina reclusa a Windsor

Di solito la famiglia Reale festeggia il Natale a Sandringham, ma quest’anno a causa dell’emergenza Coronavirus – e del rigido protocollo per preservare la salute di sua Maestà – sembra che il Natale 2020 sarà diverso dal solito anche per la famiglia Reale. Sua maestà e il Principe Filippo continuano a osservare il massimo isolamento nel castello di Windsor, che probabilmente non lasceranno neanche durante le Feste.