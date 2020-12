Elettra Lamborghini è tornata a mettere in mostra le sue curve provocanti sui social dedicando ai suoi fan (e alla fine del 2020) il suo twerking bollente.

“Buon Twerking Natale da me e il mio c*lon”, ha scritto Elettra Lamborghini in un suo post sui social, dedicando ai fan il suo twerking bollente: “Che dopo questo 2020 di c*lon ce ne vuole tanto”, ha ironizzato l’ereditiera. Dopo le nozze con Dj Afrojack – con cui si è concessa una mini luna di miele – l’ereditiera è tornata a svolgere i suoi impegni di lavoro, ma sui social non ha dimenticato di deliziare i fan con i suoi siparietti bollenti.

Elettra Lamborghini: il siparietto bollente

Con un minidress che lascia poco spazio all’immaginazione, Elettra Lamborghini è tornata a stuzzicare la fantasia dei fan esibendosi in un twerking bollente che ha rapidamente fatto il pieno di like sui social. L’ereditiera, novella sposa di Dj Afrojack, ha colto l’occasione per fare gli auguri di Natale alla sua community con una speranza speciale per l’anno futuro (ovvero che sia migliore di quello appena passato).

Elettra Lamborghini

Anche per l’ereditiera il 2020 non è stato un anno semplice, e infatti a causa dell’emergenza Coronavirus è stata costretta ad annullare molti dei suoi impegni di lavoro e i suoi tour in giro per l’Italia. Il 26 settembre, dopo un anno di preparativi, è convolata a nozze col fidanzato Nick van de Wall, di cui oggi è più innamorata che mai.

I preparativi per la festa di nozze

Il party di nozze della coppia è stato lussuoso ed esclusivo, ma l’ereditiera non ha nascosto le difficoltà nel dover organizzare il suo matrimonio in piena pandemia. A causa dell’emergenza Coronavirus tutti gli ospiti alle nozze si sono sottoposti al tampone, così da scongiurare l’eventualità di un contagio durante la festa. Tutto è andato per il meglio, e Elettra Lamborghini ha ammesso che senza ombra di dubbio il giorno del matrimonio è stato il più bello della sua vita.