Valerio Staffelli ha provato a consegnare il tapiro d’oro a Papu Gomez che – secondo il TG satirico – avrebbe lanciato il premio a terra mandandolo in frantumi.

Striscia la Notizia ha voluto consegnare a Papu Gomez un tapiro d’oro per i fatti che lo hanno visto protagonista nelle ultime settimane, dalla lite col mister Gasperini all’esclusione dal match con la Roma. A quanto pare però, l’attaccante dell’Atalanta non sarebbe stato incline a ricevere il premio e si sarebbe chiuso nel massimo silenzio difronte a Staffelli. Striscia la Notizia ha diffuso un video in cui in seguito ai fatti si vede il famigerato tapiro d’oro in frantumi, e il Tg satirico ha lasciato intendere che proprio Gomez lo avrebbe lanciato in aria. Il calciatore ha smentito la notizia via social:

“La versione dei fatti che sta circolando sulla vicenda di Striscia la Notizia è completamente falsa. Non ho mai scagliato alcun oggetto verso l’inviato del programma in questione. Ho solo scelto – come è mio diritto – di non ricevere nulla e non rispondere alle domande, con massimo rispetto di chi fa il suo lavoro“, ha scritto nelle sue stories.

Alejandro Papu Gomez

Papu Gomez: il tapiro d’oro

Mentre Papu Gomez ha smentito categoricamente di aver lanciato il tapiro d’oro mandandolo in frantumi, Striscia la Notizia ha postato sui suoi canali social il servizio realizzato da Valerio Staffelli (dove effettivamente non è visibile chi avrebbe lanciato il premio, anche se il tg satirico sembra insinuare che sia stato proprio Gomez). Quale sarà la verità dietro la vicenda?

Gomez si è rifiutato di rispondere alle domande dell’inviato o di ricevere il premio, e a seguire via social ha spiegato di averlo fatto perché in suo diritto. Non è certo la prima volta che un personaggio famoso rifiuta di ricevere il premio del Tg satirico, che generalmente viene consegnato difronte a gaffe e a episodi spiacevoli della vita dei vip.

L’incidente di Valerio Staffelli

Di recente Valerio Staffelli è finito in ospedale per un incidente d’auto, dopo che aveva cercato in tutti i modi di consegnare un tapiro d’oro a Roberto Bolle. Per fortuna non ci sarebbero state conseguenze gravi per l’inviato, che è ben presto tornato a svolgere il suo lavoro a Striscia la Notizia.