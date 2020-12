L’influencer Giulia De Lellis ha rivelato ai fan dei social di esser stata vittima di alcuni furti.

Non è la prima volta che Giulia De Lellis è vittima di un furto, ma stavolta via social l’influencer si è detta sconvolta per l’accaduto: sembra infatti – stando a quanto da lei rivelato tramite stories – che sarebbe sparito il contenuto di alcuni pacchi che avrebbero dovuto recapitarle i corrieri. “Mi stanno rubando un sacco di cose, cioè mi arrivano i pacchi vuoti. Ci sono un sacco di corrieri ladri quest’anno. Sono seria e sconvolta a proposito. Forse perché devono fare i regalini di Natale e stanno in difficoltà. Non so veramente cosa pensare”, ha affermato l’influencer.

Giulia De Lellis derubata: lo sfogo

Giulia De Lellis ha ammesso via social che, a suo avviso, i corrieri che avrebbero dovuto recapitarle prodotti e regali di Natale le avrebbero rubato gli oggetti in questione. I pacchi infatti avrebbero presentato un foro alla base, così che lei non potesse accorgersi subito dei prodotti mancanti al loro interno.

I pacchi pertanto sarebbero stati recapitati all’influencer senza il loro contenuto. Sarà vero? La De Lellis ha anche affermato che avrebbe segnalato la questione a chi di dovere, senza però aver ottenuto risultati: “Ovviamente, ho più e più volte segnalato l’accaduto, ma mi sarà successo almeno quattro, cinque volte. Mi arrivano i pacchi degli acquisti che faccio online, o anche cose di lavoro, e mi arrivano completamente vuoti”. Non è la prima volta che l’influencer viene derubata durante il periodo di Natale.

La frase che ha indignato le donne in rete

Di recente l’influencer è finita nell’occhio del ciclone per una frase infelice sull’universo femminile. Parlando di regali di Natale infatti, la De Lellis ha dichiarato tramite stories: “Se la vostra moglie o fidanzata ha fatto la brava, merita un regalo più grande”. La sua frase ha generato un putiferio sui social, e molte donne hanno preso le distanze dalla sua dichiarazione affermando di non ritenersi assolutamente rappresentate dalle sue parole.