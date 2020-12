Nicolò Zaniolo avrebbe smesso di seguire sui social la fidanzata Sara Scaperrotta, e secondo i rumor in circolazione avrebbe iniziato a frequentare Madalina Ghenea.

Fine dell’amore tra Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta? Secondo il Corriere dello sport i due avrebbero smesso addirittura di seguirsi sui social, mentre sui canali social di Madalina Ghenea avrebbero iniziato a “fioccare” i like da parte del calciatore giallorosso. Secondo TgCom24 i due avrebbero in atto una liaison e la loro differenza d’età e il fatto che la showgirl abbia già una figlia non rappresenterebbero un ostacolo per Zaniolo.

Nicolò Zaniolo e Madalina Ghenea stanno insieme?

Stando a un rumor diventato sempre più insistente in rete, Nicolò Zaniolo avrebbe chiuso i rapporti con la storica fidanzata, Sara Scaperrotta, e si sarebbe presto riconsolato con la bella Madalina Ghenea, modella e attrice di 12 anni più grande di lui (e già madre di una bambina, la piccola Charlotte).

Sui social la Ghenea ha rivelato di aver ricevuto un enorme mazzo di rose rosse (che, secondo TgCom24, potrebbero esserle state inviate proprio dal giovane calciatore). I due confermeranno la liaison? Per il momento l’unica cosa certa sembra essere la fine dell’amore tra il calciatore e Sara Scaperrotta, che fino a qualche settimana fa sembravano essere felici e innamorati.

Le liaison di Madalina Ghenea

Da oltre 18 anni Madalina Ghenea si è trasferita in Italia, dove le sarebbero state attribuite numerose e presunte liaison: una su tutte quella con Marco Borriello. In passato l’attrice è stata legata all’imprenditore Matei Stratan, da cui nel 2017 ha avuto sua figlia Charlotte. La coppia si è separata nel 2019 (sembra per via di numerosi tradimenti da parte dell’imprenditore). Nel 2019 è circolata la voce che la modella fosse legata a Leonardo Maria Del Vecchio, figlio del fondatore di Luxottica Leonardo Del Vecchio.