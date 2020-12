Giorgio Gucci, nipote di Guccio Gucci – fondatore del noto marchio d’alta moda – si è spento a 92 anni.

Il mondo della moda piange Giorgio Gucci, nipote del celebre fondatore del marchio d’alta moda Guccio Gucci. A dare la notizia della sua scomparsa è stata la famiglia, che in una nota riportata da Il Fatto Quotidiano ha fatto sapere: “E’ stato uno dei fautori della memorabile espansione della casa di moda fiorentina, amato da tutti come un uomo integerrimo e dallo spirito creativo, sostenitore di una casata che ha portato il vessillo della moda e dello stile Italiano all’estero”.

Lutto per il mondo della moda: è morto Giorgio Gucci

Figlio di Aldo e Olwen Gucci e nipote del famoso Guccio Gucci, Giorgio Gucci è stato un collezionista d’arte e uno dei principali sostenitori della maison d’alta moda. Giovanissimo aveva iniziato a lavorare presso il famoso negozio di via Condotti a Roma ed era stato guidato dal padre nell’attività imprenditoriale di famiglia.

Gucci

I familiari che hanno annunciato la sua scomparsa hanno sottolineato – nella nota diffusa da Il Fatto Quotidiano – il suo amore per l’arte e per la natura: “Da buon collezionista d’arte aveva una sensibilità verso l’effimero che riversava nel gusto artistico delle collezioni Gucci durante gli anni in cui era ai vertici dell’azienda. Lo si ricorda come uomo dalle diverse passioni, viaggiatore instancabile ed integro padre di famiglia”. Una delle grandi passioni di Giorgio Gucci erano i cavalli, che allevava nella sua tenuta a Monte Argentario, dove amava trascorrere i mesi estivi.

I genitori dell’imprenditore

Giorgio Gucci è stato il primogenito di Aldo Gucci (nato nel 1905 e scomparso nel 1990), a sua volta figlio del fondatore Guccio Gucci nonché presidente di Gucci Shops, e di Olwen Price, l’ex cameriera personale di lady Francis Hope. Oltre a lui la coppia aveva avuto altri due figli: Paolo (nato nel 1931) e Roberto (nato nel 1932).