Dopo l’esperienza a Ballando con le Stelle Alessandra Mussolini ha confessato di essere pronta a lanciarsi in nuovi progetti (lontani dalla politica).

L’esperienza a Ballando con le Stelle ha rafforzato ancora di più in Alessandra Mussolini la convinzione di doversi lanciare in nuovi progetti. Dopo essere arrivata in finale nel talent di Milly Carlucci, la Mussolini ha confessato a Il Tempo che quello con la politica sarebbe un “ciclo chiuso” e che adesso sarebbe pronta a nuove esperienze e chissà, magari proprio nel campo artistico: “Quello che farò mi è sconosciuto completamente. Abbiamo vissuto un anno che ci insegna che non bisogna fare progetti né programmi. Viviamo alla giornata e si prende quello che c’è”, ha dichiarato.

Alessandra Mussolini

Alessandra Mussolini: i nuovi progetti

L’esperienza a Ballando con le Stelle è stata straordinaria per Alessandra Mussolini, che fino all’ultimo – nonostante gli infortuni e il Coronavirus che ha colpito il suo compagno di ballo, Maykel Fonts – ha giocato mettendoci tutta se stessa: “È stata una esperienza fantastica, non avevo mai ballato prima e non è che avessi fatto corsi di danza o cos’ altro. (…) Mi ha fatto conoscere tanti aspetti della mia personalità che ancora non conoscevo o magari erano rimasti nascosti. Ma soprattutto mi ha fatto conoscere tanti muscoli che pensavo di non avere”, ha dichiarato a Il Tempo l’ex politica.

L’emergenza Coronavirus non permetterebbe ad Alessandra Mussolini di fare progetti a lungo termine, ma per il momento ha confessato che quello con la politica sarebbe per lei un “ciclo chiuso”: “È chiaro che quando una persona fa tanti anni di politica poi l’esperienza resta dentro. Però i cicli si aprono e si chiudono”, ha confessato.

La finale di Ballando con le Stelle

Nonostante un infortunio a metà percorso e nonostante il suo compagno di ballo Maykel Fonts sia risultato positivo al Covid pochi giorni prima della finale, la Mussolini ha affrontato tutte le difficoltà e a sorpresa si è esibita con Samuel Peron. Pur non avendo conquistato la vittoria, l’ex politica italiana si è detta molto soddisfatta del suo percorso e si è classificata come terza finalista sul podio di Ballando con le Stelle.