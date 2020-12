Andrea Damante ha condiviso con i fan uno scatto inedito del suo passato risalente a quando lavorava come metalmeccanico in officina.

Prima di sfondare nel mondo dello spettacolo e diventare un affermato DJ, Andrea Damante ha lavorato come metalmeccanico nell’officina del padre. A rivelarlo è stato lo stesso ex fidanzato di Giulia De Lellis, che sui social ha postato uno scatto inedito del 2005, anno in cui aveva iniziato a lavorare nell’attività del padre.

“Avevo iniziato nel 2005 la mia carriera da metalmeccanico in officina. Era dura”, ha scritto nelle sue stories, specificando che fare il DJ sarebbe molto più nelle sue corde.

Andrea Damante metalmeccanico: lo scatto del passato

Andrea Damante non è sempre stato il Dj e personaggio televisivo che oggi tutti conoscono. In passato infatti l’ex fidanzato di Giulia De Lellis ha prestato servizio come metalmeccanico nell’officina del padre, un lavoro duro che gli ha insegnato molto.

Dopo il successo a Uomini e Donne – dove ha conosciuto proprio la sua storica fiamma – Damante ha deciso di trovare un lavoro più consono al suo stile di vita, e così si è buttato a capofitto nella carriera di Dj. “Ho pensato che fare il dj sarebbe stato mooolto più adatto alla mia persona”, ha scritto nelle sue stories.

Le liaison amorose

Oltre alla carriera musicale sembra che anche la vita sentimentale proceda a gonfie vele per l’ex volto di Uomini e Donne. Archiviata per la seconda volta la storia d’amore con Giulia De Lellis – oggi anche lei felicemente fidanzata con Carlo Gussali Beretta – il Dj veronese ha ritrovato la serenità accanto alla giovane attrice Elisa Visari, con cui è da poco uscito allo scoperto attraverso i social. Questa volta la storia d’amore tra i due durerà? I fan di Damante sperano di vederli presto all’altare.

