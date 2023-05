Il dubbio dei fan di Benedetta Parodi dopo alcuni recenti contenuti pubblicati sui social dalla nota conduttrice.

Possibile ritocchino al naso per Benedetta Parodi che nelle ultime ore ha visto in alcuni suoi post su Instagram tante domande da parte dei suoi fan. Non solo in termini di ricette e di cibo ma, appunto, a proposito di un nuovo intervento estetico che ne avrebbe modificato, in parte, la fisionomia del volto.

Benedetta Parodi, nuovo ritocchino?

In passato era stata la stessa Benedetta ad aver spiegato che, per esigenze di salute, era stata costretta ad un intervento al naso e che, siccome non le piaceva, aveva aggiunto anche una piccola modifica estetica: “Mi sono rifatta il naso, ma mi sono pentita, perché non è venuto come avrei desiderato. Anzi l’hanno rovinato. Avevo problemi di polipi, così ho pensato di unire l’intervento medico e quello estetico. Ma non lo rifarei”, le sue parole a Gente.

Adesso non ci sono state conferme da parte della nota conduttrice tv ma pare proprio che ci possa essere stato un secondo intervento. Molti utenti, infatti, evidentemente assigui seguaci delle sue ricette sui social, hanno notato qualcosa di diverso. “Bellino il nasino”, ha scritto uno. “Nasino bellissimo, diverso?”, ha aggiunto un altro confermando la tesi.

In effetti ad osservare le foto recenti e quelle più vecchie, soprattutto in alcune pose sembrano esserci delle differenze. Staremo a vedere se la bella Benedetta dirà qualcosa a proposito.

