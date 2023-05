Aspettando l’ufficialità dei diretti interessati, pare proprio che sia stato svelato il nome del nuovo fidanzato di Manila Nazzaro.

Solamente poche ore fa, lo sfogo di Lorenzo Amoruso a proposito della storia finita con Manila Nazzaro con tanto di riferimento a quello che sarebbe il suo nuovo fidanzato. Ora, anche qualche conferma sul nome dell’uomo che sarebbe accanto all’ex Miss. Andiamo a vedere di chi si tratta.

Manila Nazzaro, svelato chi è il nuovo fidanzato

Manila Nazzaro

“La signora Nazzaro, praticamente dopo pochissimi giorni che avevamo rotto, probabilmente già prima, mi viene da pensare anche quello, si frequentava già con un’altra persona. Io mi sto riprendendo, non ho passato cinque mesi belli, mi sto rimpossessando della mia tranquillità e sobrietà mentale e fisica, perché non è stato e non è facile. Certo, c’è di peggio, però è chiaro che quando sei colpito in maniera diretta come è successo a me non è bello”. Erano state queste le parole di Lorenzo Amoruso in una diretta social con Biagio D’Anelli parlando, appunto, della storia finita con l’ex Miss.

Ora quel “lui” di cui parlava Lorenzo, avrebbe anche un nome. A svelarlo è Today che spiega come l’uomo sarebbe Stefano Oradei.

“I due sono stati avvistati al compleanno di Valeria Marini – una settimana fa – e qualche giorno dopo all’inaugurazione di un locale. Chi era presente – ce lo ha spifferato – ha colto benissimo la passione che arde tra loro e che farebbero fatica a trattenere in pubblico. Entrambi stanno molto attenti a non commettere errori che possano tradirli, ma allo stesso tempo sarebbe molto facile capire che sono una coppia. La complicità tra loro sembra lampante, così come l’entusiasmo tipico dei primi tempi”, le parole del media. Staremo a vedere se la nuova coppia uscirà definitivamente allo scoperto.

Di seguito un recente post Instagram dell’ex Miss:

