Dopo le dichiarazioni di Cristina Scuccia all’Isola dei Famosi a proposito di una sua relazione, ecco arrivare il commento della madre.

Ha generato tanto stupore il racconto all’Isola dei Famosi di Cristina Scuccia a proposito di una relazione da lei intrapresa e del fatto di essere innamorata. L’ex suora ha svelato in tv di avere al suo fianco una persona generando non poche reazioni. In tanti si sono chiesti quale sia il pensiero di sua madre che la stessa donna ha ammesso non sapesse nulla. La risposta l’ha data la diretta interessata, la signora Raffaella Rizza.

Cristina Scuccia innamorata: il commento della madre

Cristina Scuccia

Sto pensando tanto a questa persona e mi dispiace non averlo detto a mia mamma prima. Temo, però, che per mia madre sia una doccia fredda, anche se un genitore certe cose le capisce. Quando l’ho detto, mi sono sentita cento Kg in meno, perché io non sto facendo niente di male, io sto semplicemente amando…mamma, scusa se vieni a sapere questa cosa così in TV”. Erano state più o meno queste le parole dell’ex suora che aveva quindi confessato di essere innamorata.

Proprio nell’ultima parte di dichiarazioni il riferimento alle madre che, oggi, ha tenuto a dare un suo commento: “Come dice Papa Francesco ‘Una mamma sa custodire, collegare nel cuore e vivificare’. L’Amore per una figlia è un grande dono e la felicità di Cristina è la mia. Qui la seguiamo tutti, i nipotini non vedono l’ora di rivederla, soprattutto Nonna Lucia! Spero queste mie righe possano arrivarle. Aspetto il suo ritorno per abbracciarla e parlare da sole di tutto ciò che desidera, io sarò sempre con lei”, la risposta della signora Raffaella Rizza.

Di seguito anche quello che era stato il discorso dell’ex suora durante la puntata de L’Isola dei Famosi:

