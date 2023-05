Una particolare candidatura al GF Vip ha incuriosito Alfonso Signorini che ha aperto alla possibilità di un prete nel reality.

Un prete al GF Vip nella prossima edizione? Perché no. Sembra essere questa una potenziale pista per la prossima stagione del noto reality. Alfonso Signorini non ha chiuso alla possibilità di dare spazio a tale Frate Alfredo che tramite una lettera inviata a Chi si è proposto come concorrente.

Frate Alfredo al GF Vip? Alfonso Signorini ci pensa

“Mi è venuta un’idea, non per la visibilità, ma per il messaggio da portare ai giovani. Ti faccio una proposta: ti piacerebbe un frate nella prossima edizione del GF?”. Questa è stata la domanda molto diretta di Frate Alfredo a Signorini in vista della prossima stagione del reality.

La candidatura, come anticipato, è arrivata tramite una lettera mandata a Chi nella quale l’uomo ha spiegato di aver preso l’ispirazione anche da quanto fatto da Cristina Scuccia, ex suora: “Sto seguento l’Isola dei Famosi, e il percorso dell’ex suor Cristina, molto tenace ma sempre molto corretta, garbata, evangelizzatrice. Perché anche se non si porta l’abito non si smette mai di essere una suora o un frate”.

L’uomo ha anche spiegato di poter raccontare la sua storia fatta di tanti problemi di salute superati con tenacia e di poter dare un grosso messaggio ai giovani.

La risposta del conduttore? “Caro Fra Alfredo, grazie per l’interesse e l’entusiasmo con cui segue il cosiddetto mondo secolare. Magari due chiacchiere le faremo. Un caro saluto”, ha scritto Signorini.

A questo punto non resta che attendere novità…

