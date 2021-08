La showgirl argentina pubblica sul social una foto con un anello e una didascalia criptica

Quando si tratta di personalità del calibro di Belen Rodriguez basta veramente poco per cominciare a speculare. Stavolta si tratta di un possibile matrimonio col suo fidanzato Antonino Spinalbese. Su Instagram, infatti, Belen ha pubblicato una foto dove ben in vista campeggia un anello luccicante, che la showgirl mette bene in mostra. La didascalia sembrerebbe dare ragione agli speculatori: “Pronta per te e per me”. Semplice e conciso, quasi a voler lasciare intendere qualcosa di più.

10 ricette DETOX per rimetterti in forma Scarica il ricettario Gratis!

Belen e il compagno Antonino Spinalbese, ex hair stylist, sono legati sentimentalmente dal 4 agosto 2020. Lo scorso luglio dalla coppia è nata Luna Marì, loro prima figlia. Che sia giunto il momento di pensare al matrimonio? Su Instagram la stessa Belen sembrerebbe far pensare questo.