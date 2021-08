La coppia, diventata nota al grande pubblico grazie a Temptation Island, si è giurata amore eterno

E finalmente, dopo anni di rimandi e tira e molla, Stefano Socionovo e Claudia Venturini si sono sposati. “Fra qualche ora finalmente, dopo un’attesa durata quasi tre anni, potrò dire orgogliosamente di essere tuo marito. Mi auguro per noi che la felicità non lasci mai la nostra casa e che i tuoi occhi continuino a brillare con quella luce che accende il mio cuore “, ha scritto Stefano sui social.

La cerimonia è avvenuta alla presenza di amici e familiari, immersa nel verde. Per Stefano le proposte di matrimonio che l’hanno portato a questo meraviglioso giorno sono state ben tre. La prima nello stadio del Conero, ad Ancona. La seconda davanti al fuoco di Temptation Island. E finalmente l’ultima, grazie alla complicità di amici che hanno sollevato dei cartelloni con una scritta “mi vuoi sposare”. Per Claudia, davanti ad una proposta simile, è stato difficile dire di no.