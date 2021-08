La conduttrice de La Vita in Diretta ha riservato qualche parola di rimprovero per la rivale

Durante un incontro pubblico Mara Venier si è lasciata andare a qualche confidenza sulla collega Barbara D’Urso. L’occasione è stata quella de Gli Incontri del Principe, talk show organizzato ogni anno presso il Grand Hotel Principe di Piemonte a Viareggio. La Venier ci ha tenuto a criticare un atteggiamento tipico della D’Urso, cioè quello di dichiarare chiaramente in trasmissione che i politici da lei intervistati vengano volontariamente ospiti, attirati dalla grande audience che porta la conduttrice.

“Non come la d’Urso che intervista… la d’Urso dice scelgono me, non è vero Barbara che scelgono te. È che io non li posso avere, però con Barbara ci facciamo delle belle risate. Chissà quest’anno.”, ha dichiarato pubblicamente la Venier. Ha poi aggiunto che pure a La Vita in Diretta i politici verrebbero, e pure molto volentieri. Il problema è che in Rai non si ha quella stessa libertà di cui gode la presentatrice Mediaset. Pare tuttavia che fra le due non ci sia nessun conto in sospeso, a giudicare da come ha voluto subito chiarire come con Barbara ci sia un rapporto di amicizia e stima professionale.

La D’Urso aveva già avuto modo di dichiarare riguardo ai suoi ospiti politici : “Li metto nella condizione di rispondere. Le ricordo l’ultimo caso, quando Luigi Di Maio e Matteo Salvini sono venuti da me dopo che la loro proposta di governo era saltata. Ho chiesto a Di Maio come mai avevano indicato un solo nome per il ministero dell’Economia e lui ha negato di averlo fatto. A quel punto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è intervenuto in diretta per contraddirlo. Chiunque avrebbe voluto quel confronto in tv, ma loro hanno scelto me”