Piace ai telespettatori la coppia Belen Rodriguez-Teo Mammucari a Le Iene. Eppure è girata una strana voce che per il futuro…

Pausa di Natale e poi via alla seconda parte di stagione de Le Iene. Ci saranno ancora Belen Rodriguez e Teo Mammucari anche se in queste ore sono circolati diversi rumors che ne vedrebbero la riconferma, per la prossima edizione, a rischio. Ci sarebbe anche un nome nell’aria…

Belen Rodriguez e Teo Mammucari: il futuro a Le Iene

Belen Rodriguez e Teo Mammucari a Le Iene

Sebbene i due conduttori de Le Iene siano tanto amati e sembrano cavarsela in modo eccezionale con un grande feeling visibile tra loro, non è detto che vengano confermati alla guida del programma. Sembra, infatti, che per qualche ragione, alcuni rumors abbiano messo in dubbio la presenza di Belen e Teo Mammucari per il futuro.

Come sottolineato da Dagospia, e precisamente nella rubrica ‘a lume di Candela’, per ora la coppia è stata conferma ma per il futuro è tutto da decidere.

“A inizio 2023 Belen Rodriguez e Teo Mammucari torneranno alla conduzione de “Le Iene”, confermati anche nella seconda parte della stagione. Eppure nei corridoi di Cologno Monzese, qualcuno ipotizzava cambiamenti improvvisi, accennando anche al nome di Enrico Papi. Per ora la coppia Belen-Mammucari andrà avanti, la prossima stagione si vedrà”. Questo quanto si legge sul noto media.

A sorprendere è il nome di Enrico Papi, altro volto molto amato dal pubblico di Italia Uno che ancora lo ricorda per il grande successo di Sarabanda e altri format. Ad ogni modo per ora non ci saranno ribaltoni. Vedremo in futuro…

Di seguito anche un recente post Instagram con i due conduttori protagonisti:

