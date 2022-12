Amadeus è pronto a stupire per Sanremo 2023. Con lui alla conduzione ci sarà una volto al femminile. Non solo Chiara Ferragni.

Manca ancora qualche tempo a Sanremo 2023 ma alla conduzione, insieme ad Amadeus, potrebbe esserci una sorpresa al femminile. Non solo Chiara Ferragni, che sarà presente alla prima e all’ultima puntata, e non “basterà” la sola Francesca Fagnani, la cui partecipazione andrà ancora chiarita (sembra sarà presente il mercoledì). Pare che il presentatore stia cercando un altro volto importante da avere accanto.

Sanremo 2023: le candidate per affiancare Amadeus

Amadeus

A Sanremo 2023 manca ancora qualche tempo ma è già partito il toto nome su quale volto femminile accompagnerà alla conduzione Amadeus sul palco del teatro Ariston nelle serate del giovedì e del venerdì. Se Chiara Ferragni sarà presente per la prima e l’ultima sera, e Francesca Fagnani, per il mercoledì, restano ben due momenti da “occupare”.

In tal senso Adnkronos ha riferito che sarebbero diverse le candidate e che tra queste ci sarebbe anche Silvia Toffanin, il noto volto di Verissimo. La donna non è mai stata al festival e – a quanto apprende il mesia – il suo nome sarebbe tornato a circolare in ambienti del festival in queste settimane.

Tra gli altri nomi che si sono fatti anche quelli di Monica Bellucci e Vittoria Ceretti, ma pure quelli di Francesca Fialdini, Beatrice Venezi, Benedetta Porcaroli e Pilar Fogliati.

A questo punto non resta che aspettare ancora qualche tempo e vedere se Amadeus farà qualche annuncio o darà qualche indizio.

Di seguito un recente post Instagram proprio della pagina ufficiale del Festival dove sono protagonisti Amadeus e Gianni Morandi. Ricordiamo che proprio il cantante accompagnerà il conduttore nell’esperienza del 2023. Per lui si tratta di un ritorno dopo aver rivestito proprio quel ruolo già nel 2011 e 2012.

