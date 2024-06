Serie di scatti “a luci rosse” per Belen Rodriguez che ha scatenato tantissime reazioni dei fan sui social con il suo fisico da urlo.

Giorni di grande attività social per Belen Rodriguez che oltre ad aver pubblicato molto stories Instagram sul proprio profilo ha deciso di divertirsi con alcuni scatti decisamente… bollenti. L’argentina ha infiammato il web prima con delle foto senza veli allo specchio e poi con altre immagini decisamente sensuali che hanno generato non poche reazioni.

Belen e la foto senza veli allo specchio

Belen Rodriguez

Per la splendida Belen sono stati giorni di grande attività sul proprio profilo Instagram. In queste ore, infatti, l’argentina ha condiviso molti contenuti che sono piaciuti ai fan. Di cosa si tratta? Di alcune immagini che la vedono protagonista senza veli. Una in particolare, allo specchio, ha generato tantissime reazioni.

La donna si è mostrata in tutta la sua bellezza con una foto sensuale e piccante che è presto diventata virale. “Un’opera d’arte”, ha scritto un seguace. “Una Dea, c’è poco da dire”, ha aggiunto un altro. Tra i commenti, anche quello della nota attrice Laura Chiatti che ha fatto capire il proprio pensiero sulla foto in questione: “Mio Dioooooo”, ha scritto approvando l’operato dell’argentina.

Il nuovo amore dell’argentina

La showgirl sta vivendo una vera e propria rinascita in questo periodo, anche a livello privato. Infatti, nelle scorse ore, la bella Belen è stata pizzicata con il suo Angelo, il nuovo fidanzato. I paparazzi di Chi hanno trovato i due in Franciacorta non per una vera e propria fuga romantica ma per “una gita con gli amici”. Ad ogni modo, la coppia sembra funzionare a gonfie vele e presto potrebbe ufficializzare il fatto di essere insieme. Il momento giusto potrebbe essere il matrimonio della sorella della modella, Cecilia, il prossimo 30 giugno.