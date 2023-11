Torna a parlare Belen Rodriguez e lo fa via social dopo un “Ti Amo” al suo nuovo fidanzato Elio Lorenzoni con cui tutto sembra andare per il meglio.

Tra Belen Rodriguez e il nuovo fidanzato Elio Lorenzoni sembra andare davvero tutto per il meglio. Non solo. In queste ore l’argentina ha dedicato un “Ti Amo” proprio al nuovo compagno rispondendo, poi, anche ad alcuni commenti dei fan relativamente a questa nuova relazione.

Belen: l’amore per Elio e la dedica

Belen Rodriguez

Dopo lo sfogo di alcuni giorni fa in merito alla sua relazione con Elio, Belen è uscita ancora allo scoperto con tanto di “Ti Amo” a lui dedicato, o meglio, un “Love U” con tanto di foto che non lascia spazio ad interpretazioni.

La showgirl argentina, però, oltre alla bella dedica d’amore al nuovo compagno non si è limitata e ha risposto con alcuni commenti alle domande dei fan. Sotto i suoi ultimi post Instagram, infatti, è possibile leggere le sue parole. A chi le ha chiesto: “Come ci si innamora così velocemente di una persona? Amore è una parola davvero importante, almeno per me lo è”. La modella ha risposto: “Conosco Elio da tanto tempo, 12 anni, ma mai avuto niente, lo vedevo come amico e già gli volevo bene perché è un ragazzo perbene. Quando c’è una bella amicizia, dal voler bene all’amore si fa in fretta. Stiamo insieme da 5 mesi“.

In precedenza, proprio la Rodriguez aveva raccontato, sotto ad un altro post: “Ho passato dei momenti davvero complessi, ma come sepre mi rialzo perché amo la vita, amo i miei figli e la mia famiglia. Senza coraggio non si va da nessuna parte. Cadere è parte del percorso, rialzarsi con una consapevolezza diversa”.

Di seguito anche il post Instagram dell’argentina dove è possibile leggere anche alcune delle sue risposto scorrendo i vari commenti: