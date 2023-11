Sassolino nella scarpa tolto per Barbara D’Urso che ha deciso di parlare anche in riferimento al suo addio a Canale 5.

Tornata prepotentemente sulle prime pagine di tutti i quotidiani di spettacolo e gossip, Barbara D’Urso ha rilasciato una interessante intervista anche al Corriere della Sera dove non sono mancati spunti a proposito del suo attuale momento senza tv, ma anche sul rapporto, evidentemente sempre buono, con i suoi fan e telespettatori che sentono la sua mancanza dal piccolo schermo.

Barbara D’Urso e il rapporto con i fan

Dopo aver detto addio, non certo serenamente a Mediaset e al suo Pomeriggio 5, la bella Barbara si è impegnata in altri progetti. Tra questi anche quello a teatro con lo spettacolo Taxi a due piazze per la regia di Chiara Noschese dal 3 novembre all’Alfieri di Torino.

Anche per questo Carmelita si è detta serena e soddisfatta del momento personale: “È un periodo bellissimo, sto molto bene”, ha detto. “Se sono un po’ più tranquilla? Sono sempre una stacanovista che fa trecentomila cose. È una calma apparente”.

Non manca anche un piccolo sassolino: “Se sento il cuore del mio pubblico più forte a teatro? Il cuore del mio pubblico lo sento sempre, soprattutto quando cammino per strada e mi dicono: ‘Ci manchi. Mamma mia quanto è triste il pomeriggio senza di te’. Mi scrivono in tantissimi anche sui social e li ringrazio molto. Siete meravigliosi”. In questo caso il riferimento pare evidente all’uscita da Mediaset e da Pomeriggio 5, la cui nuova edizione è stata affidata a Myrta Merlino.

Su un suo possibile ritorno in tv, la conduttrice ha risposto: “Se sto preparando una nuova trasmissione? Chissà…”.

Insomma, la presentatrice non si stanca mai e tra i suoi segreti ha svelato: “Come mi ricarico? Sono fortunata perché ho il grande dono di avere molta energia internamente. Ogni giorno danzo, già da diversi anni ho la mia lezione. Mangio bene, pulito. Prendo degli integratori…”.

