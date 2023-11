Gerry Scotti ha parlato per la prima volta dell’enorme dolore provato a seguito della sua separazione dalla moglie, Patrizia Grosso.

Oggi Gerry Scotti è finalmente sereno accanto alla sua compagna, Gabriella Perino, ma lui stesso ha ammesso che in passato ha attraversato momenti a dir poco bui a causa della sua separazione dall’ex moglie, Patrizia Grosso, madre di suo figlio Edoardo.

“Ho sofferto molto”, ha dichiarato il volto tv a Oggi, e ancora: “Torno ai miei genitori: da loro ho appreso che non c’è nulla di più sacro della famiglia, ancor più della religione, dello Stato e della patria. È nel mio dna. E che la prima famiglia a fallire fosse proprio la mia è stato un dolore durato anni. Non potevo più svegliarmi con mio figlio Edoardo.”

Gerry Scotti

Gerry Scotti: la separazione dalla moglie

Gerry Scotti non ha fatto segreto di aver sofferto molto per la separazione da Patrizia Grosso, madre di suo figlio Edoardo. A seguito del dolore provato per la vicenda, il volto tv ha deciso di non risposarsi, nonostante oggi lui e la sua compagna, Gabriella Perino, stiano insieme da 12 anni e siano affiatati e felici. “Sono rimasto scottato. Associo il matrimonio a una profonda amarezza e alla burocrazia. Non è l’approccio giusto. L’amore c’è, il resto può aspettare”, ha spiegato il volto tv.

Oggi Gerry Scotti sembra aver trovato la vera felicità accanto alla sua compagna e grazie a suo figlio Edoardo, che lo ha reso nonno di due splendidi bambini, Virginia e Pietro.