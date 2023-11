La modella Athenna Crosby ha rotto il silenzio sulle ultime ore da lei trascorse in compagnia dell’attore di Matthew Perry poco prima della sua scomparsa.

La modella Athenna Crosby ha pranzato con Matthew Perry il giorno prima della scomparsa dell’attore e a Tmz lei stessa ha svelato alcuni retroscena sul loro incontro. “Mi ha parlato con entusiasmo dei progetti futuri, era felice e vivace”, ha svelato, e ancora (in riferimento ai problemi da lui avuti in passato per le sue dipendenze da sostanze):

“Sappiate che era in fase di guarigione, meritava più tempo su questa terra. Abbiamo perso una leggenda”. La modella ha anche invitato i fan di tutto il mondo a non speculare sulle cause della morte dell’attore.

Matthew Perry: parla la donna del pranzo

Athemna Crosby è la top model che ha pranzato con l’attore Matthew Perry poche ore prima della sua scomparsa e, benché non si sappia praticamente nulla sul rapporto tra i due, lei ha rilasciato un’intervista a Tmz per parlare delle condizioni dell’attore e delle sue impressioni relative ai momenti trascorsi insieme. Al momento sulla scomparsa dell’attore starebbe indagando la polizia di Los Angeles, e sarebbero al vaglio le ipotesi di suicidio, omicidio e rapina andata male. Per sapere realmente come siano andate le cose non resta però che attendere i risultati dell’autopsia, che forse potranno dare ulteriori dettagli sulle cause della scomparsa.

Nei giorni scorsi i fan di tutto il mondo hanno espresso il loro cordoglio per la scomparsa dell’attore e gli attori del cast di Friends hanno voluto rilasciare un comunicato congiunto per esprimere tutto il loro dolore.