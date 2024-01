Momento down per Beatrice Luzzi al Grande Fratello: l’attrice vuole andare via dal reality e una sua amica sta provando a trattenerla.

Dopo le particoli parole dette verso Perla Vatiero, Beatrice Luzzi torna ad essere protagonista nella Casa del Grande Fratello. L’attrice, infatti, sembra essere intenzionata a lasciare il reality a causa di un momento di down emotivo. Al suo fianco, però, un’alleata preziosa che sta provando a convincerla a rimanere.

Beatrice Luzzi vuole andare via dal GF

In queste ultime ore, non è passato inosservato un malessere generico che ha colpito la Luzzi. L’attrice, come anticipato, ha manifestato l’intenzione di lasciare definitivamente il reality dopo essere rientrata in gioco a seguito dell’abbandono, momentaneo, causato dal lutto subito con la morte del padre.

La donna ha detto di voler lasciare il GF ma al suo fianco si è palesata un’alleata preziosa che sta provando a convincerla a cambiare idea. Di chi si tratta? Di Fiordaliso. La cantante, infatti, come hanno notato diversi telespettatori e utenti del web, ha provato ad aiutare emotivamente l’attrice dandole sostegno e facendo un discorso molto profondo che ha chiamato in causa pure i figli dell’attrice.

“Ti voglio dire solo questo”, ha esordito Fiordaliso. “Che i tuoi figli ci rimarebbero molto male. Basta, ho già finito, ho già finito”.

Dal canto suo Beatrice ha risposto: “Vorrei avere questa sicurezza che hai tu…”.

Staremo a vedere se il sostegno della cantante alla Luzzi sarà stato abbastanza per convincerla a cambiare idea oppure no. Sicuramente le prossime ore saranno decisive, in un senso o in un altro.

Di seguito anche un post su X di un utente con lo scambio di parole delle due concorrenti: