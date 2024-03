L’imprenditore Flavio Briatore ha voluto rispondere ad alcune voci che lo hanno accostato a Barbara D’Urso e al suo ritorno in Rai.

L’intervista a ‘Domenica In’ da parte di Barbara D’Urso ha suscitato tantissime reazioni nei telespettatori del programma di Mara Venier e, ovviamente, anche nei fan di Carmelita che la vogliono rivedere presto sul piccolo schermo. Al netto di questa situazione, molte sono state anche le indiscrezioni tra cui, evidentemente, quella che ha legato il nome di Flavio Briatore alla presentatrice ex Mediaset. In questo senso, tramite un comunicato ufficiale, l’imprenditore ha voluto fare chiarezza.

Barbara D’Urso, il ritorno in Rai “grazie a Briatore”: la nota

Come detto, il ritorno in tv della D’Urso, intervistata a ‘Domenica In’, ha suscitato tante reazioni e voci. Tra queste, anche quelle che hanno dato dei meriti, non ben precisati, a Flavio Briatore che avrebbe avuto un ruolo nel rientro in Rai di Carmelita.

Proprio su queste indiscrezioni, l’imprenditore ha voluto rispondere con tanto di comunicato ufficiale condiviso anche sui suoi canali social.

Briatore, infatti, ha diramato un comunicato stampa tramite i suoi social in cui smentisce di essere legato al nome della conduttrice. “In risposta a una notizia totalmente infondata diffusa oggi in rete, l’imprenditore Flavio Briatore smentisce categoricamente di essere intervenuto o di aver caldeggiato in alcun modo una richiesta di inserimento della signora Barbara D’Urso in uno dei palinsesti Rai o di qualsiasi altra rete televisiva”.

La gioia del ritorno in tv di Carmelita

Al netto delle voci relative al futuro lavorativo della D’Urso, la recente intervista della donna da Mara Venier ha generato grandissimo affetto da parte di telespettatori e fans della conduttrice. Barbara, infatti, è stata travolta da tantissimi messaggi di gioia da parte di chi la ama e la sostiene, ancora di più dopo l’addio a Mediaset e a Pomeriggio 5.

A conferma di quanto detto, il gesto di alcuni sostenitori che l’hanno fermata dopo l’intervista domenicale negli studi Rai per chiederle di tornare in televisione e non solo.