Era tanto attesa la sua ospitata a ‘Domenica In’ con Mara Venier e Barbara D’Urso non ha deluso. E anche dopo la puntata…

Il ritorno in televisione di Barbara D’Urso era tanto atteso dai fan della conduttrice. Ecco perché la sua ospitata a ‘Domenica In’ da Mara Venier ha fatto il boom di ascolti, sul piccolo schermo e sui social. Ma per Carmelita, le emozioni non si sono concluse dopo la trasmissione. La donna, infatti, è stata fermata mentre era in auto appena terminata la puntata e ha dato vita ad un particolare siparietto con alcuni fan.

Barbara D’Urso fermata dopo Domenica In

L’intervista a 360° della D’Urso a ‘Domenica In’ è stata molto coinvolgente. La donna ha raccontato diversi aspetti anche inediti della sua vita oltre che tornare sul recente addio a Mediaset, non senza qualche piccola frecciata.

Eppure, al netto delle grandi emozioni durante la trasmissione di Mara Venier, a chiudere il cerchio della giornata è stato quanto accaduto a puntata terminata. Carmelita, infatti, dopo l’ospitata negli studi Rai è stata fermata mentre andava via e si trovava in auto.

Alcuni fan sono riusciti a bloccare la sua vettura per chiederle delle foto e degli autografi oltre che omaggiarla con qualche pensiero. La presentatrice è rimasta molto sorpresa e felice e si è resa disponibile con tutti. “Ti adoriamo, torna in tv”, hanno detto i presenti. Lei, senza pensarci: “Torno, torno“, ha detto.

Grandissimo affetto, quindi, per Carmelita che è stata sommersa dai suoi fan e ha dimostrato, ancora una volta, l’ottimo rapporto col proprio pubblico.

Di seguito anche un post su TikTok con le immagini di quanto accaduto dopo la puntata di Domenica In:

Le reazioni al ritorno di Carmelita in tv

L’episodio successivo all’intervista a ‘Domenica In’ ha confermato il grande feeling tra la D’Urso e i telespettatori. Ma non solo.

Infatti, ad aver apprezzato il ritorno in televisione della donna sono stati tantissimi utenti del web. Durante l’apparizione dalla Venier, infatti, in molti sono rimasti molto felici di rivedere la donna sul piccolo schermo.

Su Instagram e su X, così come su TikTok, infatti, Carmelita è diventata virale. “Che bello rivederla in tv”, “Sei unica, torna presto”, alcuni dei commenti dei fan.

Insomma, siamo sicuri che per la presentatrice questo affetto non farà altro che stimolarla per rientrare presto da protagonista in televisione.