Il giovane artista Geolier ha emozionato con il suo gesto per un amico scomparso. Ecco cosa ha fatto col premio vinto a Sanremo 2024.

Aldilà del secondo posto a Sanremo 2024, Geolier è stato uno dei protagonisti dell’ultima edizione della kermesse musicale. Oltre al bel brano portato in gara, il rapper napoletano si è preso la scena per varie ragioni e lo ha fatto anche a competizione conclusa. In queste ore, infatti, l’artista ha portato il premio vinto nella serata delle cover ad un amico che, purtroppo, non c’è più…

Geolier, il premio di Sanremo per un amico scomparso

Geolier e Gigi D’Alessio

Come sottolineato dal Corriere della Sera e non solo, Geolier si è reso protagonista di gesto molto toccante verso un suo caro amico che, purtroppo, non c’è più. Prima di Sanremo, infatti, l’artista napoletano ha perso una persona a lui cara e ha deciso di “sdebitarsi” per l’incoraggiamento che questo amico gli ha dato fino alla fine.

Il rapper, infatti, ha portato il premio vinto alla kermesse musicale nella serata delle cover, sulla tomba del compianto amico, Daniele. Il giovane aveva solo 17 anni e si è spento a causa di un tumore. Ecco quindi che Geolier ha deciso di regalare il premio alla famiglia del ragazzo.

La spiegazione sul gesto

Prima di iniziare la sua esperienza al Festival, il rapper aveva raccontato al Corriere del Mezzogiorno il legame con l’amico: “Io e Daniele ci sentivamo tutti i giorni e quello che ho fatto nella prima serata del Festival è stato per lui così come quello che farò. Prima di partire non ho salutato nemmeno mia madre. Sono corso all’ospedale solo per salutare lui”.

L’artista aveva anche aggiunto che la forza di Daniele gli aveva dato tanto e gli aveva insegnato diverse cose.

Ora, in qualche modo, l’artista ha voluto sdebitarsi con questo dono.

Di seguito anche un post Instagram relativo alla serata Cover vinta dall’artista a Sanremo 2024: