Il ritorno in tv di Barbara D’Urso ormai è cosa fatta. La conduttrice sarà presto sul piccolo schermo in una storica trasmissione.

Dopo diversi mesi d’assenza, Barbara D’Urso torna finalmente in televisione. Ebbene sì, perché a quanto pare, dopo tanti rumors sul suo conto, Carmelita farà ritorno sul piccolo schermo. Per ora, “solo” come ospite della sua amica Mara Venier, a ‘Domenica In’.

Barbara D’Urso torna in tv: ospite a Domenica In

Sembra dunque arrivato il momento del ritorno in tv della bella Barbara. Dopo un flash di Dagospia, ecco che la notizia sulla conduttrice si è subito sparsa sul mondo del web. In particolare, secondo quanto riporta TvBlog, “Barbara D’Urso sarà fra gli ospiti della prossima puntata di Domenica In. Per riprendere il contatto televisivo con i suoi telespettatori, rimasti orfani della sua presenza in tv dopo la sua dipartita, anche traumatica da Pomeriggio 5, Barbara ha scelto Mara Venier ed il pubblico famigliare della domenica pomeriggio di Rai1. Fra Mara e Barbara d’altronde esiste un antico rapporto di stima ed amicizia e l’ex conduttrice di Pomeriggio 5 non ha avuto dubbi quando le è stata prospettata la possibilità di tornare in tv”.

L’appuntamento con la presentatrice e la zia della tv, quindi, sembra previsto per domenica 3 marzo 2024.

Di cosa parlerà Carmelita

Difficile sapere quali saranno gli argomenti che la conduttrice vorrà trattare ma, conoscendola – e conoscendo la padrona di casa -, è molto probabile che l’intervista possa riservare grandi sorprese.

Carmelita potrebbe cogliere l’occasione per raccontare la sua verità sull’addio da Mediaset e il rapporto con Pier Silvio Berlusconi e, magari, fare luci anche su quelli che saranno i suoi futuri impegni sempre sul piccolo schermo.

Di seguito anche un recente post Instagram della conduttrice: