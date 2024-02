Siparietto social tra Tiziano Ferro e Mahmood che ha visto protagonista il recente brano del più giovane artista, ‘Tuta Gold’.

Non capita tanto spesso di vedere solidarietà tra colleghi o siparietti social relativi alle loro canzoni. Eppure, nelle ultime ore, Tiziano Ferro ha ribaltato tutto chiamando in causa Mahmood e la sua recente canzone, ‘Tuta Gold‘, portata a Sanremo 2024.

Tiziano Ferro “corteggia” Mahmood

La canzone ‘Tuta Gold’ portata da Mahmood a Sanremo è diventata presto virale con tantissimi volti noti, anche colleghi del cantante, che si sono sbizzarriti in stacchetti, esibizioni e molto altro. Non è stato da meno Tiziano Ferro che si è fatto coinvolgere dal brano. “Cinque cellulari nella tuta gold. Baby, non richiamerò”, una frase che evidentemente è piaciuta a TZN che si è ripreso con il cellulare mentre provava allo specchio il balletto.

Il filmato è quindi stato condiviso dal cantante su Instagram con tanto di tag al giovane collega che lo ha ricondiviso sul proprio account.

Uno scambio di “cortesie” simpaticissimo che proprio Ferro ha voluto proseguire. Infatti, poche ore dopo la ricondivisione, l’artista ha condiviso un’altra storia dedicata ancora a Mahmood, mostrando le immagini di una location dove entrambi hanno girato un video: “Abbiamo anche girato video nella stessa location. Tute nere? Forse meglio Sere Gold”, ha proposto Ferro con tanto di possibile “corteggiamento”, magari solo per questioni lavorative anche se qualcuno ci ha visto anche un pizzico di “malizia”…

Da diversi mesi, infatti, Tiziano è tornato ad essere single dopo aver annunciato il divorzio da Victor Allen. Adesso il cantante di ‘Sere Nere’ sta vivendo la sua vita a Los Angelese con i figli, Margherita ed Andres.

