Momento importante per Fedez che ha parlato di salute mentale mettendosi in gioco raccontando anche la sua esperienza.

Protagonista di un incontro al Circolo dei Lettori di Torino, davanti a 370 studenti del liceo Passoni, di Piazza dei Mestieri e di Immaginazione Lavoro, Fedez ha raccontato la sua esperienza con la malattia e i problemi di salute mentale che ogni giorno colpiscono tantissime persone, soprattutto i più giovani.

Fedez, la malattia e i conti con la morte

Fedez

Davanti ad un ampio pubblico durante l’incontro, organizzato dall’associazione Acmos, sul tema “La salute mentale è un diritto dei giovani”, Fedez ha raccontato la sua esperienza sia nella malattia avuta, il tumore al pancreas, sia al modo in cui l’ha affrontata.

“Ho affrontato un tumore al pancreas molto raro e ho dovuto fare i conti con la morte nonostante io sia un privilegiato”, ha detto. “In quel periodo ho avuto l’esperienza peggiore con gli psicofarmaci. Ne prendevo addirittura sette e il medico che me li dava non comprendeva che stavo male».Sono arrivato a dover fare i conti con la morte”.

La forza nei figli

Dopo aver espresso soddisfazione per la presenza di tantissime persone, studenti e stampa, Federico ha anche aggiunto: “Non credo di aver ancora metabolizzato la cosa, ci vogliono anni per arrivare a una metabolizzazione completa, è complesso”.

Eppure, nel suo caso, qualcosa lo ha aiutato profondamente ad andare avanti e superare tutto, o quasi: “Nell’immediato, ricordo di aver fatto solo pensiero: la cosa che mi metteva più ansia, ma mi dava anche la spinta per mantenere un minimo di dignità e compostezza, è stato pensare che i miei figli non si sarebbero più ricordati di me se fossi morto. Erano troppo piccoli. Questa era la cosa che più mi faceva paura ma era anche il motore per dirmi ‘non morire adesso'”.

Di seguito anche un vecchio post Instagram del rapper: