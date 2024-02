Per il Tribunale, “Muschio Selvaggio” è di Luis Sal e Fedez dovrà cedere le sue quote davanti ad un notaio, o continuare la battaglia legale.

La giudice Amina Simonetti, con un’ordinanza datata 23 febbraio, ha pronunciato una sentenza di rilievo riguardante il contenzioso tra i cofondatori del podcast “Muschio Selvaggio”, Fedez e Luis Sal. La causa di questa contesa legale trova origine in una disputa interna tra i due soci, seguita da accuse reciproche e azioni legali.

L’inizio della diatriba tra Fedez e Luis

La diatriba è iniziata ufficialmente nel giugno del 2023, quando, a seguito di alcune puntate del podcast dalle quali Luis Sal era assente, Fedez ha pubblicato un video dal titolo “Che fine ha fatto Luis“, in cui accusava Sal di aver abbandonato il progetto a causa di un litigio, lasciandolo a portare avanti da solo l’iniziativa che, tuttavia, era nata come una collaborazione al 50%.

Luis Sal non tardò a rispondere con un video, “Dillo alla mamma, dillo all’avvocato“, diventato rapidamente virale, dove annunciava la sua intenzione di difendersi legalmente dalle richieste di risarcimento avanzate dai legali di Fedez.

La situazione si fece più complessa quando, a novembre del 2023, iniziarono a circolare voci, poi smentite dai diretti interessati, di un possibile accordo economico privato tra Fedez e Sal, accompagnato da un patto di riservatezza. Fedez, in particolare, negò questi rumors, evidenziando la propria preferenza per una risoluzione giudiziaria delle controversie in caso di società divise al 50%.

Luis Sal

La clausola della “roulette russa”

Il nodo cruciale della disputa è stata l’implementazione della cosiddetta clausola della “roulette russa” nello statuto della società Muschio Selvaggio s.r.l., che prevede un particolare meccanismo di risoluzione delle situazioni di stallo nelle società paritetiche.

Questa prevede che, in caso di impasse, un socio possa proporre di acquistare le quote dell’altro a un prezzo determinato; se quest’ultimo rifiuta, è tenuto a comprare le quote del primo al prezzo stabilito.

Fedez, attraverso la società, attivò questa clausola alla fine del 2023, ma la sorprendente decisione di Luis Sal di rifiutare l’offerta lo mise di fronte alla necessità di vendere le proprie quote a Sal, scenario che Fedez a sua volta ha contestato, rifiutando di conformarsi alle regole statutarie.

La giudice Simonetti, accogliendo integralmente il ricorso presentato da Luis Sal attraverso il suo legale, ha ora chiarito il quadro legale, stabilendo un precedente importante per i casi futuri che dovessero presentare simili situazioni di impasse.

Resta adesso da vedere come Fedez reagirà alla decisione del tribunale: potrà decidere di rispettare l’ordinanza, vendendo le sue quote davanti a un notaio, oppure ignorare il verdetto, spingendo Luis a intentare nuove azioni legali. La vicenda, quindi, non sembra ancora conclusa e potrebbe avere ulteriori sviluppi in futuro.

Nel frattempo “Muschio Selvaggio” continua ad andare avanti sotto la conduzione di Fedez. Qui la copertina dell’ultimo episodio.