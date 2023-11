Potrebbe essere in grande stile il ritorno in tv di Barbara D’Urso. E se fosse accanto ad Amadeus a Sanremo 2024? L’indiscrezione.

C’è grande attesa per conoscere quale sarà il futuro lavorativo in televisione di Barbara D’Urso. Dopo l’addio a Mediaset, la conduttrice sarà impegnata su altri settori ma non farà mancare, certamente, la sua presenza sul piccolo schermo. In tal senso c’è chi è sicuro del suo approdo a Sanremo 2024 accanto ad Amadeus.

Barbara D’Urso con Amadeus a Sanremo?

Barbara D’Urso

Nelle ultime ore sono rimbalzate tantissime voci sul futuro della D’Urso in tv. In modo particolare è stata Novella 2000 a riprendere la notizia secondo cui Carmelita possa essere la co-conduttrice del prossimo Festival di Sanremo con Amadeus.

“Pare che il suo agente Lucio Presta, lo stesso di Amadeus, si stia muovendo in tal senso e abbia già avuto ogni tipo di nulla osta, compreso quello del direttore artistico Amadeus”, ha spiegato il noto media esperto di gossip e spettacolo.

La stessa presentatrice, in passato, aveva espresso il suo desiderio di arrivare all’Ariston: “Mi piacerebbe molto fare Sanremo, ma sono ancora piccola. Per ora c’è Carlo Conti che sta facendo un lavoro super. Se lui dovesse stancarsi, io sono pronta e lo farei proprio come lui, pop al punto giusto”, le sue parole ai tempi di Carlo Conti.

Al netto di queste voci, però, va detto che Dagospia avrebbe informazioni ben divese. Il media, con un “candela flash”, ha smentito categoricamente tale indiscrezione spiegando come la donna non sia “nei piani del direttore artistico Amadeus”.

Di seguito anche un recente post Instagram di Carmelita tornata molto attiva sui social nelle ultime settimane: