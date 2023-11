Ecco quali sono le location di Marilyn ha gli occhi neri, il film con protagonisti Stefano Accorsi e Miriam Leone.

Diego e Clara sono due ospiti di un centro diurno di riabilitazione per persone con vari disturbi: lui è nevrotico, lei è una mitomane. Insieme trovano il modo di tornare a vivere nel mondo esterno, aprendo un loro ristorate. Sono loro i protagonisti di Marilyn ha gli occhi neri, la commedia sentimentale diretta da Simone Godano, uscita nel 2021, che ha ricevuto giudizi molto positivi dalla critica ma che ha saputo conquistare anche il pubblico. Vediamo ora quali sono le location di Marilyn ha gli occhi neri.

Marilyn ha gli occhi neri: le location del film

Marilyn ha gli occhi neri è stato girato dai primi giorni del mese di novembre al 19 dicembre del 2020, è stato uno dei primi film italiano a essere girato dopo la lunga pausa dovuto al Covid. Il film è ambientato a Roma ed è proprio nella capitale che si sono svolte tutte le riprese del film: oltre che negli esterni, le riprese si sono svolte anche negli studi cinematografici, in particolare per le scene degli interni.

Stefano Accorsi

Marilyn ha gli occhi neri: il cast del film

I due grandi protagonisti di Marilyn ha gli occhi neri sono Stefano Accorsi (che per questo film ha vinto anche il Ciak d’Oro per il Migliore attore nel 2022) e Miriam Leone: sono loro a interpretare rispettivamente i panni del nevrotico Diego e della mitomane Clara. Una curiosità proprio su Miriam Leone: nel film ha recitato indossando delle lenti a contatto scure per riprendere la descrizione del personaggio che troviamo nel titolo.

Nel ruolo delle psichiatra che li segue, il dottor Paris, troviamo invece Thomas Trabacchi. Completano il cast principale di Marilyn ha gli occhi neri Mariano Pirrello, Orietta Notari, Marco Messeri, Andrea Di Casa, Ariella Reggio e Valentina Oteri.