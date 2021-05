Barbara D’urso ha scagliato una frecciatina contro Diletta Leotta, che si è sfogata per i troppi rumor infondati sulla sua vita privata.

Dai presunti flirt ai tradimenti, passando per le nozze e le gravidanze, Diletta Leotta si è trovata al centro di numerosi – e mai confermati – gossip, ultimamente. Proprio per questo motivo la conduttrice si è sfogata contro i paparazzi con un lungo post via social. Barbara D’Urso ha commentato l’episodio a Domenica Live, dove ha scagliato una frecciatina contro la conduttrice: “Lei è giovane, il mio consiglio è di stare zitta su queste cose. Io vivo con i paparazzi sotto casa, mi hanno dato mille fidanzati non veri e io c’ho sempre riso. E viva i paparazzi che lavorano e fanno il loro lavoro. Altrimenti stai chiusa in casa e nessuno ti fotografa né con il cavalluccio e né con altro. […] Ringraziali Diletta, che magari chissà tra 40 anni non ti cercheranno più e sarai triste”, ha affermato Carmelita.

Barbara D’Urso: la frecciatina contro Diletta Leotta

Diletta Leotta è infastidita dalle attenzioni morbose nei suoi confronti e dai paparazzi costantemente presenti sotto il suo appartamento? Secondo la D’Urso questi non sarebbero motivi validi per lamentarsi, e il suo consiglio verso la più giovane collega sarebbe stato quello di “sopportare” i paparazzi finché potrà (visto che, a detta della conduttrice, tra 40 anni potrebbe rammaricarsi di non essere più ricoperta di attenzioni). Diletta Leotta replicherà contro la sua frecciatina infuocata?

Lo sfogo contro i gossip

Dopo i rumor circolati a proposito della sua presunta liaison top secret con Ryan Friedkin, la conduttrice aveva scritto nel suo post via social: “Ho subito la quotidiana goccia di gossip-veleno; i fotografi sotto casa e in scooter dietro ogni mio spostamento; i droni fuori le finestre. Ma ora mi sono un po’ stancata.” E ancora: “Perchè se incontro due volte un ragazzo simpatico per un aperitivo si parla subito di nuovo amore? Perchè se faccio uno spot con un calciatore si insinua per mesi che siamo una coppia segreta?”. Dopo il suo sfogo via social Oggi ha pubblicato le foto del suo bacio a Ryan Friedkin, risalenti allo scorso dicembre. Quale sarà la verità in merito alla vicenda?