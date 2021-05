Diletta Leotta ha confermato di essere legata a Can Yaman e ha detto la sua in merito alle foto in cui è ritratta con Ryan Friedkin.

Nei giorni scorsi una nuova valanga di gossip ha travolto Diletta Leotta: il settimanale Oggi ha infatti pubblicato delle foto – risalenti a dicembre 2020 – in cui si vede la conduttrice mentre è intenta a baciare il vicepresidente della Roma, Ryan Friedkin. Diletta Leotta è stata raggiunta dai microfoni di Striscia la Notizia, a cui ha confermato di essere legata sentimentalmente a Can Yaman. A proposito del bacio dato a Friedkin la conduttrice ha specificato: “Se hai 29 anni, sei single, non sei sposato, un limone te lo puoi concedere”.

Diletta Leotta e il bacio a Ryan Friedkin

Nessuna rottura e nessun tradimento in corso: Diletta Leotta ha confermato di essere ancora legata a Can Yaman, con cui presto dovrebbe convolare a nozze.

Diletta Leotta

Il flirt tra la conduttrice e Ryan Friedkin risalirebbe allo scorso dicembre, quando lei e l’attore turco non avevano ancora iniziato a frequentarsi. Nei giorni scorsi si era sparsa la voce che i due si fossero lasciati proprio per un presunto tradimento della conduttrice con il vicepresidente della Roma, ma la questione è stata smentita dalla stessa Leotta.

Lo sfogo contro i paparazzi

Sui social la stessa Leotta si è sfogata per le continue e pressanti incursioni dei paparazzi nella sua vita privata, e a Striscia la Notizia ha precisato: “Io non ce l’ho con i paparazzi, siamo anche amici. Ma spesso si raccontano cose che non sono vere e si fanno cose che non si possono fare. Le foto scattate dentro casa non si possono pubblicare”. Dunque tra lei e Friedkin non sarebbe sbocciato nulla più che un semplice flirt, e in tanti non vedono l’ora di sapere se ci saranno ulteriori sviluppi a proposito della sua relazione con Can Yaman.